PORED DEFLINA, I ON JE USKOČIO U BAZEN! Ovaj zadrugar iznenadio sve ovog jutra! (VIDEO)

Ne odustaje!

Lepi Mića poznat je kao zadrugar koji uvek prvi ustaje. Naime, on je to uradio i ovog jutra, pa je nakog toga otišao do bazena.

Mića je odlučio da malo pliva dok se zadrugari ne probude jer će nakon toga biti kod bazena i tada neće imati mesta da pliva, jer će bazen biti pun.

Zadruga 4 - Mića nastavio da se razbuđuje u svom stilu - 21.06.2021. pic.twitter.com/460YIORVv4 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 21. јун 2021.

Autor: N.B.