NIJE ZA ONE SA SLABIM SRCEM! Vrele scene Mateje Matijevića sve zadrugarke ostavile BEZ DAHA! (VIDEO)

Izgled mu je na prvom mestu!

Mateja Matijević jedan je od najvećih zavodnika pete sezone rijalitija "Zadruga", na samom početku njegovo srce je osvojima atraktivna Anđela Đuričić sa kojom je već dva puta pokušao ljubavnu vezu koja na žalost njihovih mnogobrojnih fanove nije uspela.

Nije strano da on voli da se ogleda u ogledalu po ceo dan, ali ovaj put je prevazišao samog sebe. On je ušao u garderober i skinuo majicu, a onda su počele vrele scene! Trener je stezao svoje ruke kako bi mu mišići još više došli do izražaja, a onda manekenskim hodom gotovo "zapalio" spavaću sobu - ukućanke su i ovaj put ostale bez daha.

Detaljnije pogledajte u video - prilogu:

Autor: Pink.rs