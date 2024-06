Haos!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima "Elite" novi video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Maje Marinković, Marka Đedovića i Milene Kačavende o Marku Janjuševiću Janjušu i njegovom ponašanju.

Voditeljka je dala reč Janjušu.

- Sve su one to rekle, ne intresuje me, nemam šta da kažem za ove folirante, prosvetitelje. Ovoj ženi s tvoje desne strane sam bio idealan devet meseci...Ova (Maja) je svaki put htela da bude sa mnom, a ova Kačavenda je apsolutno loša žena - rekao je Janjuš.

- Ti govoriš da sam ja budaletina s kojom neko diriguje. Ti si čovek kome sam ja sve rekla u brk, ovo je pred novinare i sve sam ponovila. Da, jesi loš čovek, jesi kanta - rekla je Kačavenda.

- Ljudi su pričali ovde na klipu i ne puštaju me da im objasnim ko su oni. Sa tobom (Maja) ne bih mačku čuvao. Što se tiče ove žene (Kačavende), promenio sam mišljenje - rekao je Janjuš.

- Aneli je bila u pravu kada je govorila kakvo mišljenje imaš o meni pre dva meseca - rekla je Milena.

- Maja Marinković me je posle svega jurila da budem sa njom - rekao je Janjuš.

- Čuli smo i da si hteo da poljubiš Maju u veceu u "Narod pita". Šta sam trebala, da sedim s ovim piratom i sa ovim Darijanom, koji ne zna koliko dece ima, pretpostavlja šestoro?! Ma daj bre - rekla je Kačavenda.

- Prema Aneli nijedne sekunde nisam bio neiskren - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić