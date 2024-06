Napali ga svi!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' i 'Izbor potrčaka'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. On je spreman da zajedno sa učesnicima pretrese sve intrigantne teme zanimaju naciju. Nenad Aleksić Ša stavljen je na stub srama zbog promene mišljenja o Stanislavu Krofak, borac ih pecnuo mišljenjem da je Miona bila lepša dok je bila sa njim u vezi.

Nenad se iskrivio, izgleda kao kriv ku*ac. Evo pitanje za Stanislava, kakva je bila kad je bila sa tobom u vezi?

Pa bila je duplo lepša nego sad, videli ste svi -rekao je Stanislav.

Kao lutka je bila, kao bomba. On bi voleo da si bila kao svinja sa 150 kila -rekao je Mića.

Bila sam ribetina i sad kad izađem biću još veća ribetina. Ja njemu upućujem iste uvrede kao i uvek, on mene maže ovde govnima, ako je rekao to da sam ku*vica mala onda je stvarno dno -rekla je Miona.

Matora, zašto si tako pristrasna prema Ša? -pitao je Milan.

Ne, ja sam njemu rekla zašto se ljutiš oko zadatka, ja ne želim da pričam sa njim oko Mione generalno, on uvek ispada ovde loš zbog svog besa, ja njemu to stalno pričam. Danas su nas ismejavali akd smo se zagrlili, ja ću ga uvek grliti i samo mogu da mu pružim zagrljaj. Meni nije smetalo kad je glasao za Anitu i Anđela za svadbu, takođe je Stanislav realno danas izabrao nas sa kojima se druži, ja nemam problem da se družim sa njim jer on nije Nenadu ništa loše uradio, ono što je rekao na nominaciji i kad mu se Stanislav izvinio video sam da mu je bilo krivo i da su mu zasuzile oči -rekla je Matora.

Meni ispira mozak da mu se čovek usrao u život i sad govori suprotno, ti si zadnjih sedam dana promenio stav što se tiče Stanislava -rekao je Đedović.

Jel vi sad hoćete da se svađam sa vama, mislim da nije loš momak i da mi samo ona je*e majku. -rekao je Ša.

Autor: Nemanja Šolaja