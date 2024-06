Zar ne treba da bude smorena jer se udaje za bivšeg: Đedović sasekao Ša, saznao bolnu istinu o Mioni sa devojačke večeri! (VIDEO)

Takmičari se složili da je Jovanovićeva bila nikad srećnija kad je daleko od svog dečka!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditeljka Ivana Šopić pročitala je pitanje za Stanislava Krofaka.

- Na Milenino pitanje da li ti je žao što se desilo ovako sa Mionom, rekao da si se pomirio sa tim. Sve si rekao tim odgovorom - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da ne bih imao takve odnose da sam znao ozbiljnost i da ne bih imao neke stvari. Ja da sam znao neke stvari, ne bih učinio, kajem se samo zbog odnosa i samo bih to promenio. Imao bih umerene odnose - govorio je Stanislav.

- Jeste to bilo pitanje, a on je iskusno skrenuo na projekat. Ne verujem da je to mislio - rekla je Milena.

- Kad je došao posle radija, Miona je bila u radiju i rekao je: "Šta ona priča?", on je tad reagovao, kao kad je i ona rekla da se čudno osećala sa njim kad su bili sami u Rajskom vrtu. Verovatno gledaoci tako vide, pa i ćerka i brat komentarišu tako. Stanislav je nasmejan i lepo je prihvatio, a ona je to ozbiljno prihvatila - pričao je Bebica.

- Sinoć kad su se vraćali sa Rajskom ne postoji devojka koja je u vezi i da je rekla da se nikad bolje nije provela, to znači da im je pun k*rac svih onih sa kojima provode vreme. Biće verovatno klipova kad uporedite ponašanje na žurkama sa izabranicimna njihovim i sa drugaricama... Vidite tad da ljudi nisu srećni - komentarisao je Marko Đedović.

- Ja sam smoren zbog svega - rekao je Ša.

- Valjda ona treba da bude smorena jer se udaje za bivšeg dečka - dodao je Marko.

- Miona nikad srećnija nije bila, a ona njena ukočenost na žurkama nije je bilo, bila je vesela i raspoložena i ponašala se kao da je prava svadba u pitanju - govorila je Bojana Pavlović.

- Da li kapirate da nikad nećemo da raskinemo? - govorio je reper.

