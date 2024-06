Skloni se, gadiš mi se: Rajačić žestoko isponižavao Jovanu, ona ga iz nemoći ispolivala! (VIDEO)

Haos!

Jovana Cvijanović došla je kod Uroša Rajačića kako bi ga molila za ljubav. On joj je rekao da se skloni od njega jer mu se gadi, dok ga je Jovana iz nemoći ispolivala.

Nemoj da me pipaš, nemoj da me guraš, gadiš mi se, beži od mene. Samo nemoj da me grebeš i da me pipaš -rekao je Uroš.

Što me guraš, misliš da te se plašim, znaš da meni ni jedan muškarac nije uvrnuo ruku -rekla je Jovana.

Ajde bre beži od mene -rekao je Rajačić.

Nema tebi bežanja od mene, jel ti jasno to, tako da pričaš sa mnom ne možeš -rekla je Jovana.

Autor: Nemanja Šolaja