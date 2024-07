Nosila burmu dva dana, pa skinula kada je trebala da se vrati kod Ša!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', Darko Tanasijević postavio je pitanja Stansilavu Krofaku koji je progovorio o medenom mesecu sa Mionom Jovanović, a potom i priznao da li će se pozdraviti sa njenim roditeljima.

Ša ti je rekao da vidi da te boli što se Miona posle hotela vratila Šakiju, kako gledaš na to? - upitao je Darko.

-Mene to ne zanima, ja sam više puta rekao da neću biti sa njom - rekao je Stanislav.

Šta si hteo da kažeš kada si rekao da je Miona imala sve, a izabrala ništa? - upitao je Darko.

-Ne znam u kom kontektstu sam to uopšte rekao - rekao je Stanislav.

Kako komentarišeš to što je Miona uspela da zamaže oči Ša i izmanipuliše ga da ne veruje klipovima nego njoj? - upitao je Darko.

-Pa ja sam odmah rekao mi kad smo došli ovde i hotel, ona je totalno drugačija osoba bila - rekao je Stanislav

Kako si protumačio njeno ja te vo..? - upitao je Darko.

-Možda se zbunila, verovatno je shvatila šta je rekla - rekao je Stanislav.

Zbog čega Miona nije skidala burmu u hotelu? - upitao je Darko.

-Ja sam primetio da je ona to vrtela imala je oba dana. Mislio sam da će odmah skinuti , međutim ona je nosila dok smo bili tamo i onda je skinula kad smo došli - rekao je Stanislav.

Da li si ti osetio neku Mioninu ljubomoru u nekim pitanjima za devojke, more? - upitao je Darko.

-Pa ne mogu reći ljubomora, ali je zanimalo. Ja sam tu igru shvatio kao zezanciju, shvatio sam da je znatiželjna. Bilo je čudno pričati - rekao je Stanislav.

Zbog čega nju interesuje s kim ćeš ti na more? - upitao je Darko.

-Pa ne znam što nju zanima, ja sam nju pitao gde će, ali ne sa kim - rekao je Stanislav.

Koja je Mionina logika bila kad te je pitala za mišljenje o njenom odnosu sa Ša? - upitao je Darko.

-Mi kad smo bili u odnosu ja sam joj davao puno dobrih saveta. Mislim da je htela da čuje moj savet jer ga je gledala kao da joj je od značaja. Ja sam joj rekao neke stvari kao što bi joj roditelji rekli. Ispada kao da je ona tražila i moju potvrdu za ono što svi pričaju - rekao je Stanislav.

Milan ti je rekao da baš zbog tog pristupa tvog mnogi ti skidaju kapu i kažu da si gospodin - rekao je Darko.

-Drago mi je, ali ja sam uopšteno takav. Pričao sam s njom kao sa ćerkom - rekao je Stanislav.

Kako komentarišeš to što je Ša zabranio da se Miona javi tvojoj porodici? - upitao je Darko.

-Mi nismo išli nikad kod nje, ali su je viđali kod nas u kući. Moju ćerku je videla par puta, nije to bilo druženje neko. Ne bi me uvredila da to ne uradi - rekao je Stanislav.

Da li ćeš se ti javiti Mioninim roditeljima? - upitao je Darko.

-Pa hoću naravno oni sigurno mene čekaju - rekao je Stanislav.

Kako gledaš na to što je Ša rekao da ćete ti i njena porodica, ali i Miona otići na ručak? - upiao je Darko.

-Ma nemamo šta ići, ja ću se njima uvek javiti, ali ja sam njen bivši dečko - rekao je Stanislav.

Ša se naljutio jer si ti rekao da je Miona ona prava koja je sa njim, a sa tobom je bila izdresirana - rekao je Darko.

-Ja sam nju posavetovao da krene da trnira, da prestane da puši, da se hrani zdravo i svi znaju da je tad najbolje izgledala - rekao je Stanislav.

