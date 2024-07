Obuzele je emocije: Aneli se prisetila porodičnog života sa Asminom, pa priznala da je ljubav sa Janjuševe strane bila lažna! (VIDEO)

Povređena!

U toku je emisija 'Gledanje uspomena', voditelj Milan Milošević tu je ovog dana da porazgovara sa učesnicima o njihovim lepim, ali i onim manje lepim uspomena koje su proživeli u Eliti. Aneli Ahmić imala je prilike da vidi svoju ćerkicu zbog čega nije skidala osmeh sa lica.

Kako ti deluju uspomene od tvog braka sa Asminom preko ljubavi sa Janjušem? - upitao je Milan.

-Ne želim o tome da pričam, ne želim da to upoređujem, drago mi je što sam videla Noru. Drago mi je što sam videla kako sam ja u tim momentima lepo živela. To je za mene bila porodična ljubav, to što je on ispao go*no prema meni to ide na njegov odnos. Mi smo se zabavljali tokom celog braka i to je ono što je mene privuklo. Ovo je ništa kako smo mi živeli, nikad se nismo razdvajali i drago mi je što ovde vidim Noru kako je srećna - rekla je Aneli.

Jel zbog ovih situacija koje vidimo nisi mogla da blatiš njega kao oca? - upitao je Milan.

-Baš tako, žao mi je i što sam neke stvari iznela. Ja sam prvi dan ovde iznela istinu, ja sam htela da iznesem da smo mi bili zajedno i u teškim situacijama, voleli smo se i on mene i ja njega i drago mi je što sam videla Noru u srećnim momentima - rekla je Aneli.

Kako posle svega on može da izjavi da sumnja da je on otac Nore? - upitao je Milan.

-Ja sam kad sam ušla znala na šta je on spreman, jer pre mog ulaska slušala sam šta mi je pričao i govorio. Znala sam šta je u stanju da izgovori, ništa me ovde nije šokiralo, šta god je izneo ovde. To što mi je govorio da Nora nije njegovo dete nisam se iznenadila jer mi je to i preko poruka rekao, to je uradio da je mogao da se opravda Staniji. Niko pametan ne može da poveruje u to. Niko ne može da zna šta unutra meni stoji niti mogu do kraja da pokažem svoju bolu. Niko ne zna šta je u meni i koliko me to boli. Mama mi je govorila kako da se postavim kad dođe do toga, sve je meni izrečeno pre mog ulaska, tako da ništa novo ja ovde nisam očekivala - rekla je Aneli.

Kako ti izgleda ljubav sa Janjušem? - upitao je Milan.

-Ova ljubav sa Janjušem mi izgleda tako fejk sa njegove strane, on je tako ironičan. Gadi mi se ovo da gledam, nijedan klip neću pogledati njega i Janjuša. Bilo je lepih trenutaka, ali zgadilo mi se - rekla je Aneli.

Da li si ga prebolela? - upitao je Milan.

-Kao muškarca da, ali neke stvari me bole. Žao mi je što nisam iza sebe imala pravog muškarca. Ja sam žena lavica i muškarčina, uvek stanem iza svakog svog postupka. Sa svakim muškarcem sam bila muškarčina, žrtvovala se za njih. Vidim da Janjuš nije nimalo jak muškarac - rekla je Aneli.

Jel se kaješ što si ušla u vezu sa njim? - upitao je Milan.

-Pa on je mene privukao humorom, tako da Janjuš nije jak muškarac i nije taj koji je stao iza mene. Sad kad čuje da me Janjuš vređa za abortus, trebao bi kao čovek čije sam nosila dete da je zaustavi - rekla je Aneli.

-Neću nju da komentarišem. Ja ne razmišljam o tome više, meni je ovde sve jasno - rekao je Janjuš.

Miona kako ti komentarišeš? - upitao je Milan.

-Meni je ovo na početku sa Asminom delovalo prelepo, Ša kaže svako ima lepe klipove, slažem se, ali svako ima lepe klipove. Baš mi je prelepo, malo su mi zasuzile oči kada je skočila kod Janjuša i zagrli ga. Ovo sa Janjušem mi i nije nešto - rekla je Miona.

