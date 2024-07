Pale brutalne uvrede i psovke: Novi sukob Kačavende i Miljane trese Belu kuću, urnisale jedna drugu! (VIDEO)

Nisu birale reči!

Na večerašnjim nominacijama takmičari biraju između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Mislim da je Bebica namazan i to kvarno namazan. Stojim da Teodora i on neće biti zajedno, ne interesuje me taj odnos. Sukob sa njim i Teodorom nisam nastavila, nije bilo potrebe. Jesam ti uputila uvredu, ni blizu kako si ti meni uzvratio. Mogli smo da se posvađamo bez teških reči. Preko toga ti nisam prešla. Mi smo korektni, nemamo posebnu komunikaciju - govorila je Milena.

- Psovao joj je sinove, zaboravila je najbitnije - rekla je Miljana.

- O tebi ću posle. Bebica i ja imamo komunikaciju koja je normalna, sa Teodorom takođe. Što se tiče ove budaletine(Miljane), verujem da je ona jako interesantna. Moja mama je nju gledala kad sam ja mislila da je apsolutna ludača. Moja mama je nju gotivila i sve što je tad govorila je bilo smisleno i svađe i provale. Upoznale smo se ove godine, na moju veliku žalost, veću budalu nisam videla. Ja nju nikad nisam uvredila i smatrala sam da zbog godina provedenih ovde i odnosa da nađem opravdanje za njeno ponašanje. Ona je odvratna, ja je ni ne vidim. Mnogi ljudi su se nje plašili, a sad joj ne leži što je se ne plaše. Ona je govorila da me Đedović savetuje i datume kad će da me diskvalifikuje. Ona je probala da stupi u komunikaciju sa mnom. Osoba koja ima obraz đon. Ti si p*čka koja ne može da izdrži nominacije - nastavila je Kačavenda.

- Ajde, terapija. Tebi bolnica nije pomogla i nisi se izlečila. Ludi Milenko - dodala je Miljana.

- Za tebe i tvoju mamu, budaletinu iz Niša, koja te ovde šalje da troši tvoje pare, mogu da kažem da mi pop*ši k*rac - rekla je Milena.

- I tvoji sinovi. Ti mamu, ja sinove - odbrusila je Kulićeva, nakon čega ju je Milena poslala u izolaciju.

