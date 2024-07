Ivan i Uroš oči u oči: Pakleno suoočavanje o svim detaljima afere sa Jelenom! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Ivan Marinković prišao je Urošu Rajačiću kako bi popričao sa njim o njegovoj intimi sa Jelenom Marinković, pa ga je zamolio da mu ne prave nepirjatnu svenu na njegove oči.

-Kako je bilo u zatvoru? - upitao je Ivan.

-Kamere nisu radile, poljupci nisu bili. Maženje je trajalo dva sata - rekao je Uroš.

-Jel ti dr*ala? - upitao je Ivan.

-Ne, ne samo je bilo maženja. Rekla mi je da nikad to nije osetila i da je par puta već planirala da se razvede. Rekla je da joj se nešto desilo i da joj se sviđam - rekao je Uroš.

-Jel misliš da je odmah htela da uđete u vezu? - upitao je Ivan.

-Da, da sam ja hteo odmah, to bi se desilo. Ona je htela da se pokrije pokrivačem - rekao je Uroš.

-Meni je sve bilo jasno kada je ona krenula da spava kod Stefani. Stefani mi je psole toga prišla i rekla da joj je Jelena sve priznala. Pitao sam je šta joj je rekla, ona kaže da joj je pričala o tebi sve najgore. Posle zatvora mi je dala poruku preko Stefani i ništa. Ja sam tu poruku sačuvao, nakon toga je ona meni ostavljala čokoladice. Desile su se igre, ona je mene udarila u igrici i tako dalje. Posle toga sam je izbegavao, ali mi je tražila da odgovorim na poruku. Preko stola mi je govorila da sam cicija i da neću da joj odgovorim. To je trajalo, video sam da priča sa ljudima. Ja sam Janjušu govorio da mi je teško - rekao je Uroš.

-Kako nisi imao to u sebi da mi kažeš? Imao si dvesta puta priliku da sprečiš to zbog mene sa kojim si dobar, trebao si tako da mi ne uništiš brak - upitao je Ivan.

-Ja bih tu ispao najgori. Ja sam tek kasnije našao tu poruku, sve to negde sam krio. Ja sam planirao da ti kažem čim izađem odavde, nisam hteo ovde da vam uništavam živote - rekao je Uroš.

-Pa već si uništio živote - rekao je Ivan.

-Smatrao sam da te napolju pozovem i kažem ti. Onaj dan Stefani iznosi, ti je braniš po svaku cenu, pritom ja sam nju pitao kako može to da radi u ovakvoj situaciji gde ste najomraženiji, ona je meni rekla da ne može da izdrži i meni to nije jasno. Ja sam juče odlučio da ti kažem sve. Očekivao sam negde da će ona da kaže - rekao je Uroš.

-Ona je sve lagala, ona je priznala sve onog trenutka kada si ti izgovorio prvu rečenicu za koju niko nije znao. Ona je tek tad priznala - rekao je Ivan.

-Hteo sam da vas sačuvam. Sinoć sam čekao da čujem šta će ona reći. Meni je žao tebe da gledam - rekao je Uroš.

-Boli me ku*ac šta je i koga je tebi žao. Nadam se da dok ne izađemo nećete imati ovde ništa na moje oči - rekao je Ivan.

-Naravno da nećemo, ali ja nisam očekivao da će ona biti loše - rekao je Uroš.

-Pa šta si očekivao kakva će biti? - upitao je Ivan.

-Pa ona i dalje laže, priča kako se nije zaljubila - rekao je Uroš.

-Ja sam siguran u to da sam sklopio sve kockice i vidim da je ona ultra zaljubljena u tebe već tri meseca. Žao mi je, da mi je uradio bilo ko drugi, lakše bi mi bilo. Ti i ja smo bili dobri i jako je ružno što si to uradio. Želim vam sreću, samo me ispoštujte da nemate ništa ovde - rekao je Ivan.

Autor: N.P