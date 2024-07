On mi je oslonac: Anita priznala da joj je Anđelo najveća podrška, pa otkrila šta se desilo sa njenim telefonom! (VIDEO)

Ljubav pokreće sve!

Počinje prvo izdanje emisije ''Intervju sa pobednicom'' sa voditeljkom Dušicom Jakovljević. Večeras u studiju ugostiće pobednicu ''Elite 7'', Anitu Stanojlović. Ona je otkrila da li se čula sa Anđelom Rankovićem, ko joj je čestitao pobedu od učesnika i šta se desilo sa njenim telefonom.

- Kako ti deluje profil - pitala je Dušica.

- Ubek bacim pogled na naše scene, svaki dan sve više gledam jer prelepo izgledamo - rekla je Anita.

- Kako si provela dan - pitala je Dušica.

- Ceo dan nisam stajala. Bio je susret sa Aleksejem, bio je nekako tužan i ćutljiv. Kupila sam karte jer idemo sutra na more. Htela sam da budem s njim - kazala je Anita.

- Je l' si se čula sa Anđelom - pitala je voditeljka.

- Jesam, sve je super - rekla je Stanojlovićeva.

- Ko ti je čestitao od učesnika - upitala je Dušica.

- Slađa, Aneli... Svi oni koji su ostali. Vežćina je starijih učesnika - odgovorila je Anita.

- Šta se desilo na Rajskom ostrvu - pitala je Dušica.

- Matorino provociranje i vređanje moje mame, pa su počeli i Ivan i Bojana - rekla je Anita.

- Kako si izdržala to - pitala je voditeljka.

- To je više do Anđela, ne bih imala toliko snage za sve. On mi je oslonac, motiviše me - rekla je Anita.

- Šta se dešava sa tvokim telefonom - pitala je Dušica.

- Prijavila sam u SUP-u. Ne treba mi, otvorila sam novi profi. Imam tu mnogo poruka i slika, to me brine. Poruke ne bi trebalo svako da vidi. Telefon se nalazi u Železniku, ne znam da li je Matora zapamtila šifru. Njena mama je rekla da ću dobiti telefon, ako je pogledam u oči. Nemam šta da joj kažem, tako da možemo samo preko suda - objasnila je Anita.

- Koliko si svesna pobede - glasilo je novo pitanje.

- Još uvek nisam svesna da sam pobedila, u šoku sam. Drago mi je da sam uspela zbog svog deteta i majke - rekla je Stanojlovićeva.

- Sandra Rešić rekla je da si bila tipovana, šta je to značilo - pitala je Dušica.

- Mislim da je svadba fejk, prva gej svadba, kao marketing. Plakala je za Sanjom, pa je pričala da je zaljubljena u mene. Drago mi je da sam završila s tim, četiri dana pre kraja. To mi je bila na neki način kazna - odgovorila je Anita.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković