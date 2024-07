To je njihov dogovor: Maja ocrnila Janjuša i njegovu bivšu suprugu, pa otkrila da smatra da je košarkaš više voleo od Aneli! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Narod pita'' sa voditeljkom Anom Radulović. Njen večerašnji gost je Maja Marinković.

- Pitaću te da prokomentarišeš odnos Aneli i Janjuša. Primetila sam da si imala suze, kad si saznala da je trudna - rekla je Ana.

- Ne kad je bila trudna jer ja znam kakav je Janjuš. Ona je imala emocije prema njemu. Iskreno sam im čestitala, ali videla sam da to ne ide u smeru u kom bi trebalo da ode. Stala sam uz nju, iako nemam lepo mišljenje o njoj. Isto bih odreagovala za svaku ženu. Ona je prolazila kroz tu situaciju sa Janjušem, kao i ja. Moj stav je da je njihov odnos bio jako bolestan i loš. Videli smo da je Janjuša zvala bivša supruga, tako da sve mi je jasno. To je njihov dogovor, ima pravo da koketira s nekom. Verujem da se zaljubio u Aneli. Smatram da Janjuševa žena voli lovu i da trpi neke stvari iz interesa. Što tuži Aneli, gde ti je ta ženska empatija - rekla je Maja.

Uključila se nova gledateljka, Mila.

- Maja je slatka i divna, sviđa mi se što je realista. Janjuš je bio realan i iskren, ali Aneli ga je nazivala g*vnarem. Ona njega vređa, a ko je ona? Ona je to dete pravila s njim, gde joj je bila savest? Majin slučaj je bio drugačiji. Aneli i njena sestra su sve angažovale da bi glasale. Matora, takođe, velika vulgarnost - rekla je Mila.

- Janjuš je loš čovek, emotivni manipulator. On bude harizmatičan na početku odnosa, to privuče. Nakon toga krene ta njegova depresija i dovede te do ludila. Zaljubio se u Aneli, ali mislim da je mene više voleo - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković