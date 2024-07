Otkrila šta misli o njihovom odnosu: Kačavenda progovorila o druženju sa Đedovićem, pa oplela po Matoroj! (VIDEO)

Sve rekli!

Tokom emsije Narod pita Milena Kačavenda se osvrnula na odnos sa Jovane Tomić Matore:

- Milena šta se dešava sa tvojim prijateljstvom sa Matorom? - upitala je Ana,

- Nisam se čula ni sa kim, samo sa Markom. Meni je bilo jako teško nakon ulaska u moju porodičnu kuću zbog svega što mi se desilo. Moji sin je došao da me sačeka i to mi je mnogo drago, rekoa mi je da je došao da me sačeka jer je znao da treba. Što se tiče Matore, ja sam shvatila da ne želim da se mešam u to, ali kada su mi rekli da moram da biram , pa naravno Marko, ja bih sve ponovila isto. Ja se nisam ogradila, ona se ogradila, a nadam se da se stabilizovala. Moram da kažem da je sve bilo jako komplikovano, i nije trebalo da se dele stranem, da se neko ograđuje. Marko se nije ograđivao, a Matora je njemu zamerilas što je više vremeena provodio sa Anđelom, neog sa njom. Ona je na kraju izabrala da se ogradi,a njemu je bilo jako krivo - govorila je Milena.

- Meni je loše to što je ona uzela Anitin telefon, što Matora uzima stvari koje je kupila Aniti. To mi nije relano - govorio je Uroš.

Autor: pink.rs