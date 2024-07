Crnka ili plavuša: Matora otkrila da li je više volela Anitu ili Sanju Stanković! (VIDEO)

Mrtva trka!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Jovana Tomić Matora i Marko Đedović.

- Kakva si sa Kačavendom - pitala je Ivana.

- Nismo u kontaktu, htela sam samo da razgovaramo o nekim stvarima - odgovorila je Matora.

Uključila se nova gledateljka, Marija iz Nove Pazove.

- Matora, dokle ćeš da daješ Aniti na značaju jer nije vredna više - pitala je Marija.

- Ne mogu da ne pričam o tome, ali stvarno sam prešla preko toga. Kad mi kažu voliš je, zaista nije tako. Sad mi se i napolju dešavaju neke stvari. Pred kraj mi se desilo to dopadanje Stefani, ali tu nije bilo ništa. Bitno mi je da moja porodica i ja znamo istinu, ni ne pominjemo je - rekla je Matora.

- Je l' si najviše volela Sanju - upitala je Šopićrva.

- Anita i ona su dve različite ljubavi, Sanja mi je najduža veza - kazala je Tomićeva.

- Marko, duže se znaš sa Matorom, ali deluje da si joj okrenuo leđa, zbog Anđela i Anite. Verujem da bi Matora ostala uz tebe u svim situacijama - rekla je Marija.

- Bio sam uz nju, rekao sam do kog trenutka. Podržao bih je sa bilo kim, to je njen izbor. Tako sam podržao Anitu i Anđela, to nije bilo protiv Matore. Ja nikad nisam bio za pomirenje - odgovorio je Đedović.

- Svi misle da Anđelo ima neke emocije prema tebi - rekla je gledateljka.

- Nisam to primetio, svake godine se desi takva neka osoba - rekao je Đedović.

- Ti uošte ne veruješ da se Anita promenila - ubacila se Matora.

- Ne pričam za ljubomoru, nego za neke druge stvari. Pričam šta sam video - kazao je Đedović.

- Mislim da uopšte ne misliš to što pričaš - odbrusila je Matora.

- Anita sad da te pozove, odmah bi se pomirila - kazao je Marko.

Autor: Iva Stanković