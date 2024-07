Teško mu je: Uroš otkrio da li se čuo sa Aneli, pa priznao da se kaje jer je otkrio da je Ahmićeva sanjala Asmina! (VIDEO)

Isplivale emocije!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti u studiju su Nenad Aleksić Ša i Uroš Stanić.

- Smatram da Janjuš nije u vezi i to mu nije devojka. U kontaktu smo, treba da se vidimo. Jako ga volim i ne mogu da se naljutim na njega. Nekad mi bude krivo što je sve tako ispalo i što je ispao takav prema Aneli. Borio sam se za njihovu ljubav, koliko god sam mogao. Bili su mi tamo porodica, toliko sam se vezao za njih. Kad smo se odvojili, patio sam. Njihov odnos mi je bio bajka, a posle je sve bilo tužno - rekao je Uroš.

- Misliš li da postoji šansa da se njihov odnos izgladi - pitala je voditeljka.

- Ne, pale su teške reči. Janjuš je bio odvratan. Bilo bi suludo da se pomire, ali da su rešavali probleme, mogli su da budu zajedno - odgovorio je Uroš.

- Da li se čuješ sa Aneli - pitala je voditeljka.

- Čestitala mi je rođendan, kontaktirao sam je, kad je otišla da vidi dete. Padale su teške reči, da bi se pomirili. To ne bi bilo to. Aneli me je više povredila - kazao je Stanić.

- Oboje su imali dosta grešaka, sve je uticalo na njih. Bilo je ljubavi sa obe strane, tvrdio sam da je to bila stvarna veza. Da su se upoznali pod nekim drugim okolnostima, itekako bi bili skladan par i to bi trajalo - rekao je Ša.

- Uroše, rekao si da ti je Aneli pričala o Asminu - rekla je voditeljka.

- Poveravala mi se, krivo mi je što sam rekao da je sanjala Asmina. Kad mi je opsovala mamu, rekao sam to - rekao je Stanić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković