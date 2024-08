Žestoko na startu: Jelena i Uroš u verbalnom klinču oko viđanja, Rajačić je potkačio za prezime, a onda su otkrili da li su u vezi (VIDEO)

Otkrili da li su u vezi!

Voditeljka Ivana Šopić na samom početku emisije "Narod pita" porazgovarala sa Jelenom Ilić Marinković i Urošem Rajačićem o njihovom odnosu.

- Svi mi kažu da izgledam bolje nego ikada, ali to nema veze s tim, nego ovako - rekla je Jelena.

- Prošli put smo imali zaraćene strane - rekla je voditeljka.

- Mirnija je, čim sam video Jelenu...Jelena izgleda odlično, bolje nego ikada, samo ne znam šta znači da se vratila u realnost. Vozim i dopisujem se sam sa sobom, žena mi ne odgovara, stižem ovde, ti me čekaš, ona me ne čeka - rekao je Uroš.

- Malo je nesnalažljiv čovek, on je zvezda u usponu - rekla je Jelena.

- Meni delujete zaljubljeno, Jelena, da li ste ti i Uroš u vezi - pitala je Ivana.

- Ne. Ne da nismo u vezi, nego ne znam kako da kažem, nismo ni u kakvom odnosu, čak nemamo ni komunikaciju baš dugo. Samo me pred emisiju pita kada je, ne znam šta se dešava u njegovom životu, kao ni ja u njegovom, ovo je najiskrenije...Da, kada je bio sa Ivanom u emisiji, pozvao me je na reklamama, rekla sam mu da je trebao ranije ako hoće da ga posavetujem, tako da je tada slagao sve što je rekao u toj emisiji, sve što si ga pitala...Tada mi je bilo smešno, a posle mi je postalo bezveze, ti si bila uporna, kao: "Videli smo se", onda kao gde, on nije znao gde, tada sam i ja prvi put saznala da smo se mi videli. Da, slagao je da smo se videli, mi se nismo uopšte videli od finala, čak se ni na žurci nismo sreli - rekla je Jelena.

- Uroše, je l' moguće da si lagao da ste se videli, a da niste - pitala je voditeljka.

- Ja ako sam nešto pokazao jeste da ne znam da lažem - rekao je Rajačić.

- Uroše, je l' smo se videli kao što si rekao - pitala je Jelena.

- Da, jednom - rekao je Rajačić.

- Ne znam šta je on dečko umislio, mi se nismo nijednom videli - rekla je Jelena. ,

- Kako se prezivaš beše, ja i dalje Rajačić - pitao je Uroš.

- Kada stupiš u brak možeš da menjaš prezime, možeš i da dodaš, ako nisi znao. Ne pada mi na pamet da zadržim prezime - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić