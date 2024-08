Iznenađen i uvređen: Ša šokiran jer mu se Matora nije javila, priznao šta misli o njenom druženju sa Stanislavom! (VIDEO)

Bez ustezanja!

U toku emisije ''Narod pita'' Nenad Macanović Bebica je otkrio kako provodi vreme sa svojom devojkom Teodorom Delić.

- Kako Teodora i ti provodite vreme nakon rijalitija? - upitala je voditeljka.

- Ona je bila par dana kod svojih, ja sam s porodicom provodio vreme, a onda smo se spojili i ne odvajamo se. Bili smo par dana na Zlatiboru, lepo smo se proveli. Izlazimo, šetamo se. Preko dana završavamo neke obaveze, posle odemo na ručak. Ona je upoznala moje prijatelje. U početku niko od njih nije bio za nju, ali sada već polako se to menja, od momenta kad su je upoznali. Meni je nekako važno šta mi kažu prijatelji. Matora npr. nije nikakav prijatelj, ja to moram samo da kaže, znam da nije ona tema. Evo, Ša je njen blizak prijatelj, a ni javila mu se nije kad je došla u studio, o čemu onda mi da pričamo, kakva je to onda osoba? Jasno je veoma o kakvom profilu osobe se radi - rekao je Bebica.

- Ja samo moram da kažem da mi nije jasno što mi se nije javila kad je došla. Želim da znam da li se nešto desilo, pa je tako među nama. Iskreno, ona zna da je meni bilo čudno što se u rijalitiju družila sa Stanislavom. Nismo se čuli nakon finala, samo smo poruku jednu razmenili, to bi bilo to - istakao je Ša.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.