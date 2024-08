Lepi Mića se uključio u program: Otkrio zbog čega je Miona sa Ša, dok je on na sve načine brani svoj odnos (VIDEO)

Nakon odgledanog priloga u kojem su se Bebica i Ša sukobili, Ša je otkrio kako su se on i Bebica pomirli.

- Mene jeste Bebica razočarao, a ja sam uvek bio uz njega. Ovo što je izgovorio je loše, a ja sam ga mrzeo do jednog trenutka, jer tu nema zle krvi. On nije takav lik, ali nije bilo potreba da on kaže Mioni, niti ja Teodori - rekao je Ša.

Nakon toga se u emisiju uključio Lepi Mića.

- Vreme je da kažu jedno drugom šta misle. Oni su pričali svašta jedan o drugom, a sada su kao eksta. Bebica drugačije priča o Ša sada, a sećamo se šta je pričao u kući, šta je meni pričao. - rekao je Mića.

- Ja sam rekao da i dalje ne verujem u tu vezu, a Ša je rekao da su se promenili - dodao je Bebica.

- Ja ne verujem nikome, vreme je da kažu mišljenje. Evo pitanje za Bebicu da li Milonu i dalje zanima Stanislav? - upitao je Mića.<

- Da ali ne znam u kom smislu. Ljubavnom mislim da ne bi bila sa njim, ali mmislim daje zanima nešpto o njemu. Deluje mi da su ostali nedorečeni. - rekao je Bebica.

- Nju on ne zanima, mi živimo život, zajedno smo, živimo zajedno, Stanislav Mionu ne zanima - govorio je Ša.

- Kakav ti je utisak Miona ostavila*? - Upitao je MIća Bebicu.

- Kao da su nedorečeni, ima tu više stvari, mislim da bi više razgovarali da su napolju, a što se tiče Ša ima tu nekih emocija, ali kakvih to oni znaju - dodao je Bebica.

- Ljudi smešni ste, ona živi sa mnom, ostavite nas na miru, najiskrenija je prema meni, ona je bila prevarena, pa kada se presabrala raskrstila je - dodao je Ša.

- Mićo ti si ovako nrekao, da će MIona odabrati roditelje, ali pogrešio si Mićo i tebe to boli, pa nećeš da priznaš - govorio je Ša.

- AJde u deset hiljada evta, da Miona neće biti sa tobom. - rekoa je Mića.

- Mićko pogrešio si - govorio je Ša.

- Ona je htela da priča sa njim ali ti joj nisi dao . Videćemo svi - govorio je MIća-.

- Mi bolimo narod jer smo zajedno - govorioo je Ša.

