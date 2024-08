Smešno je što ratuje oko psa: Anđelo brutalno isprozivao Ivana, pa podržao odnos Jelene i Rajačića! (VIDEO)

Ne podnosi ga!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Anđelo Ranković i Marko Janjušević Janjuš.

- Anđelo, kako komentarišeš Jelenu i Ivana - pitala je Ivana.

- On traži bilo koji način da bude u medijima. Kad su govorili kako smo mi fejk, prvi sam rekao da su oni ušli u brak, kako bi Jelena dobila priliku da uđe s njim. Bio sam siguran da je Jelena nezadovoljna, on nema uopšte neki cilj u životu. Nije pokazao emociju prema njoj, čim je došlo do tog kraha na televiziji - rekao je Anđelo.

- Uroš je mlađi momak, tu ima strasti i hemije. Bolje i da pokušaju, pa koliko traje da traje. Ne treba da se učauri kao sa Ivanom, propala bi. On misli da je završio posao time što je bio u braku. Smešno je što ratuje oko psa, meni je to cirkus - nastavio je on.

Uključila se nova gledateljka, Svetlana iz Pančeva.

- Nisam volela da slušam Anđelove predugačke komentare, iskreno, Kad je bila svadba, prišao je Staislavu, kom je Ivan tog dana bio otac, i rekao da li može da ne bude pijanac, kao njegov otac. Da li morao da bude tako pogan - rekla je Svetlana.

- Nisam bio pogan, samo nisam hteo da se moja ćerka (Miona) uda za pijanca. Šalim se, pogledajte malo bolje taj snimak. Oni su bili jako vulgarni i pogani, ja sam samo objasnio neke stvari na lep način - rekao je Anđelo.

- Janjuš stalno gleda u kamere, ako može da se susdrži. To je očigledno. Takođe, ruke su mu stalno u gaćama, to je toliko ružno. Ružno se ponašao prema Aneli. Na početku svake sezone gleda koju devojku može da... Veoma ružno ponašanje prema ženama - rekla je gledateljka.

- Ispratili smo da si istetovirao lik pokojnog brata - rekla je Ivana.

- Nisam planirao to da tetoviram, ali desilo se i nosiću to dok sam živ - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković