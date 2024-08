Mnogo puta je prešao granicu: Kačavenda otkrila da joj je sin zamerio intimu sa Samirom, on je uhvatio u kontradiktornostima! (VIDEO)

Prekorili je zbog ponašanja!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Milena Kačavenda i Samir Ramović. Gledateljka Maja nahvalila je Kačavendu kao niko do sad, uputila joj mnoštvo pozitvinih epiteta.

Zovem zbog Milene, za mene je ona žena lavica i zmaj, podržavam je 200 posto, volim tako mangup žene i samo podrška velika za nju. Želela bih da kažem da u Eliti ustane i svi ćute kada priča za crnim stolom, to je za veliki ponos i velika podrška u svemu. Za Samira nemam ništa da kažem, ne volim takve tipove, više volim šakom od sto i nikako mi ne ide uz Milenu, nazvala bih ga pećinskim tipom muškarca -rekla je gledateljka.

Milena da li si pričala sa svojima kući oko tog poljupca?

To su trenutci i momenti, sve je to spontano tako da mi to nisu zamerili. Tamo je puno 24 sata da provodiš sa nekim, ja sam bila generalno ono što jesam, stvarno spontana. Tamo su te neke osobite okolnosti, i samo su mi zamerili njegov odnos prema meni. Moj sin je rekao da je tačno znao da je prešao granicu -rekla je Kačavenda.

Mnogo puta je ona rekla pa porekla, naljutila se zbog tog nekog češkanja i onda sutradan opet se nastavlja to grljenje i ljubljenje. Mnogo puta je menjala mišljenje tako da ni ona nije stala iza svojih reči u mnogim situacijama -rekao je Samir.

Autor: Nemanja Šolaja