Emocija je očigledna: Gledalac raskrinkao Milenu i Samira, ona otvoreno pokazala ljubomoru! (VIDEO)

Drama u studiju!

Tokom emisije "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović upitala je goste, Milenu Kačavendu i Samira Ramovića, da prokomentarišu vezu Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Ja Bebicu stvarno gotivim, sukob smo imali jedan vezan za Teodoru. Ja nemam dojam da je on prevarant, ne znam što ga bije takav glas. Većinu stvari sam čula od Miljane, a ja Miljani ne verujem ništa. Drago mi je da su Teodora i on okej, ja sam prva govorila da neće - rekla je Milena.

- Samire, da li su žene malo cenile partnere i sve što su radili za njih? - upitala je voditeljka.

- Mislim. Muškarci su bili u kuhinji, pored mene oni koji su u vezama, doručak, ručak i večera. Normalno da vode računa, ali ja nisam video da se one sete ni kafu da spreme. Kad je Janjuš bio bolestan on je došao Aneli da spremi doručak, a ja gledam da li ta žena imna osećaj bar u toj situaciji - pričao je Samir.

Usledilo je novo telefonsko uključenje.

- Pozdrav za jedan od najzaljubljenijih parova. Milena, vi ste stvarno zvezda. Mislim da ste vi bili za prvo ili drugo mesto. Oduševili ste me večeras kako se gledate, kao dva mačka... Vidi se da tu nešto postoji, ekran će da eksplodira. Podsećate me kao kad su Miona i Stanislav bili u hotelu, postoji još uvek nešto. On tvrdi pazar, ali mislim da te voli još uvek. Samire, izuzetno si lep i kulturan. Pravi ste gospodin, mogu da vam zavide svi koji su bili u Eliti - govorio je gledalac.

- On je odustao od mene, ima novu simpatiju - rekla je Milena.

- Srce mi igra sad zbog te devojke, stalno mislim o njoj - priznao je Ramović.

Autor: Andrea Nikolić