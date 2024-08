Žestoka svađa u programu uživo: Poršelina ratuje zbog Zole, urnisala Slađu Bošković! (VIDEO)

Pljušte brutalne prozivke!

Tokom emisije "Narod pita" došlo je do žestoke svađe između Slađe Poršeline i Slađe Bošković i to zbog Lazara Čolića Zole.

- Mene ljudi jako vole, niko prema meni nije ravnodušan. Ja sam jedna jedina. Ja sam imala operacije, javnost to zna. Ja sam pokazala i dokazala ko je Slađa Poršelina Blinda. Moje izjave se komentarišu, ali znaju da sam normalna devojka i kakav sam prijatelj. Tamo se videlo da je Slađa došla Zoli na prepune, on mi je pričao i ja sam se iznenadila. Ja nisam znala da je ona varala muža, a meni priča kako sam nemoralna - govorila je Slađa.

- Porđelinice, ti mene ne poznaješ. To je očigledno. Nismo želeli ni on, a ni ja. To je samo bila šala i zezanje. Mi smo se dogovorili da pravimo šalu - rekla je Boškovićeva.

- Zola meni nije tako rekao. Bebica je tebi bio rekao da si dr*lja, a ti si rekla da ćeš da tužiš. Mogu i ja tebi, ali neću da ti uzimam pare koje nemaš. Patetiko, napala si me tamo i htela si da se smuvaš sa Zolom da bi došla do priče - dodala je Lazićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: Andrea Nikolić