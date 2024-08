Žena je provokator i sadista: Darjan otkrio Snežine mračne tajne, tvrdi da nosi traumu iz detinjstva! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Njeni večerašnji gosti su Sneža Kušadasi i Darjan Radomirović.

Uključio se novi gledalac, Neša iz Štutgarta.

- Darjane, ako ne možeš da imaš s*ks sa Snežom, zašto si živeo s njom - upitao je Neša.

- Desilo se nekako, bili smo partneri u restoranu. Ulazak u rijaliti bio je pobeda, rekao sam da treba da se upoznamo u različitim životnim situacijama - odgovorio je Darjan.

- Darjane, oboje ste malo lagali - rekao je gledalac.

- Nisam lagala ništa, on je čovek koji me je lagao i koristio šest meseci. Nisam to provalila jer sam ga volela. Nisu mi ni naočare pomogle, nego mi je rijaliti pomogao da se rešim ovog ološa - rekla je Sneža.

- Zbog čega nisi imala nijednu drugaricu u rijalitiju - upitao je Neša.

- Družila sam se sa onima koji su mi odgovarali, a moji prijatelji su napolju. U rijalitiju mogu samo da steknem poznanike, tamo nisu bili iskreni - rekla je Kušadasi.

- Saznao sam da ona nema nijednu blisku osobu jer voli da maltretira. Vuče traumu jer je bila ostavljana kao beba, retko nalazi prijatelje i momke. Žena je provokator i sadista. Ovde laže i priča gluposti - rekao je Radomirović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković