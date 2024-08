Šok optužbe: Sneža iznela stravične detalje o odnosu njene sestre prema rođenoj ćerki, nastao muk u studiju! (VIDEO)

Jezivo!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Darjan Radomirović i Sneža Kušadasi. Sneža je iznela stravične optužbe o maltetiranju njene sestre prema svojoj ćerki, iznela sve dokaze i prepiske o njenom monstruoznom ponašanju.

Ja se ne bavim lažima, evo imam sve dokaze o tebi, moj advokat je sve pripremio. Evo imam i čet da je ona mene kontaktirala a ne ja nju. Evo sad ću sve da pročitam, tačno se vidi da mi je prva pisala. Ova gospođa je htela da smesti ocu i sestri zarad nekih benefita, to što si ostavljena u detinjstvu nije moj problem. Ja sam u svojoj porodici uvek imao poštovanje i sve normalno u odrastanju -rekao je Darjan.

Evo da pročitam šta je napisala Snežina sestra, kaže da je htela da mu izrazi saučešće kad ga je upoznala. Ona kaže da je mrtva za nju, kao i tvoja majka, one su osobe koje samo žele da donesu zlo ljudima -rekla je Ana.

Moja sestra je tukla devojčicu koja je u hraniteljskoj porodici, tukla je svoje dete i zbog toga smo prekinuli kontakt -rekla je Sneža.

Ali to je strašno, ako je to uradila zbog čega je to sve. Kažeš da je ostavljala devojčicu samu noću, evo sad ću da pokažem u kameru -rekla je Ana.

Meni je čak devojčica rekla da joj je žao što joj ja nisam majka, ja sam je odnegovala a ona je samo tukla -rekla je Sneža.

Ja verujem da ovo ukoliko nije istina da će se tvoja sestra oglasiti jer su ovo strašne optužbe -dodala je Ana.

Autor: Nemanja Šolaja