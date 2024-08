Seljančuro jedna, nemoj da mi se pojavlljuješ u kraju: Ivan se uključio program pa osuo drvlje i kamenje po Jeleni! (VIDEO)

Buran sukob!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Njena večerašnja gošća je Jelena Ilić.

- Šta ti je mama rekla za sve ono što je izrečeno za nju - pitala je Ana.

- Ne znam što je to pričao, bila je zgrožena i potresena. Ne želi više da ga vidi na televiziji - rekla je Jelena.

Uključio se Ivan Marinković.

- Napisao sam poruku našoj prijateljici da nije lepo što nas Jelena ofira. Ne duguje ona meni ništa i ona je to meni vratila, odnosno mom kumu. Što bih ja plaćao nekom 50.000 dinara, a osoba me vara - počeo je Ivan.

- Šta ona ima da prila o mom životu i porodici? To je žena koja me je varala pet meseci na nacionalnoj televiziji i misli da je to u redu - nastavio je on.

- Molim da se pijani gledaoci ne uključuju u emisiju - ubacila se Jelena.

- Ne znam kako si podnela danas zahtev, nedelja je. Nadam se da ću sutra to zateći u sandučetu. Jedino ako pripremaš razvod za sledeću sezonu jer se sporszumni razvod lako reši. Seljančuro jedna, nemoj da mi se pojavlljuješ u kraju - rekao je Marinković.

- Ivane, možeš li da prokomentarišeš pomirenje sa Miljanom - pitala je Radulovićeva.

- Nema nikakvog pomirenja, to je samo zbog Željlka. U dobrim smo odnosima i to je to - odgovorio je Ivan.

Autor: Iva Stanković