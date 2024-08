On uživa u popularnosti: Mića žestoko opleo po Stanislavu, smatra da je izgubio kompas i poleteo visoko! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Lepi Mića i Nenad Aleksić Ša otkrili su voditeljki Ani Radulović u emisiji ''Narod pita'' šta misle od Stanislavu Krofaku.

- Kakvo mišljenje imate o Stanislavu? - upitala je voditeljka

- On želi da bude popularan. Čuo sam od pojedinih učesnika da je uveren da je velika zvezda. On se bavio sportom, ali to mu nije bilo dovoljno da bude poznat, koliko je on želeo. On uživa u populartnosti. Konstantno ide i slika se sa Majom, šta jedu i piju, s kim vreme provode, sve se vidi. Svaki dan se priča o tome gde je - kazao je Mića.

- Sve što je Miona govorila, tako i jeste. Jasno je kakav je Stanislav. Priča se oko njega zavrtela i to je jasno. Što se tiče odnosa sa Majom, mislim da mu se iskreno dopala, kao i on njoj - kazao je Ša.

- Ša, sad je jasno što ti pričaš ove stvari. Miona neće bebicu, ali hoće pesmicu. Svi znamo da sad govoriš to za Maju i Stanislava. Na sve načine pokušavaš da opravdaš svoj odnos sa Mionom i dokažeš da je sve kako treba - kazao je Mića.

Autor: S.Z.