Za mene je to bio pravi brak: Matora otkrila sve svadbi sa Anitom, pa priznala da li je bivšoj ženi vratila telefon! (VIDEO)

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Jovanu Tomić Matoru, Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Matora je progovorila o braku sa Anitom, te je progovorila i o telefonu koji je još uvek kod nje.

- Jovana večeras si jako lepa, zračiš pozitivnom energijom, ali rekla si da si tužna - rekla je gledateljka.

- Bili smo na nekoj sahrani porodično, ceo dan - rekla je Matora.

- Smršala si, ali nemoj da dozvoliš sebi da vratiš ono stanje - rekla je gledateljka.

- Neću, neću baš imam motivaciju - rekla je Matora.

- Matora tebe su tvoje devojke iskoristile, ali ne trebaš onako da se poneseš - rekla je gledateljka.

- Ja sam neke stvari radila, loše sam se ponela, ali sve sam to ja. Celo to pranje i sve to, malo mi je ružno. Nisu ni one bile sjajne i bajne - rekla je Matora.

- Pa ti si izazvana na takav korak - rekla je gledateljka.

Matora šta se dešava sa Anitinim telefonom i vašim brakom? Mnogi sada pričaju da je lažni? - upitao je Darko.

- Sećam se da je Anita kačila bračni list, ne zanima me šta ona misli o tome. Za mene je to bio pravi brak, dosta sam naučila iz toga. Danas sam zvala advokaticu, treba da odnesem fleš sa podatcima - rekla je Matora.

- Anita je iznela sumnju da ste vi te podatke sve već prekopirali - rekla je Anita.

- Moja mama se smeje kad pričam o telefonu, Anita je dala mojoj mami telefon, ja ne znam ni gde je. Nisam ni pogledala, imala sam preča posla. Telefon hoću da dam Maćoniju, čujem da može dobro da proda. Što ja da poklanjam ikome ili dajem? Normalno mi je rekla advokatica da ne diram neke njene slike ili deteta ili nešto - rekla je Matora.

- Matora da li je tebi uručena neka zabrana prilaska? - upitao je Darko.

- Ne, ništa. Mene ne zanima taj odnos, ja sam se više svađala sa Anđelom. Ja sam rekla da ako me budu dirale daću sve iz njenog telefona, ali pošto me ne dira, neću ništa, ali neka ga još malo tamo - rekla je Matora.

Autor: N.P