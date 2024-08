Nije mi ga žao, koristio je: Kačavenda za Pink.rs urnisala Munjeza, pa dala svoj sud o odnosu Stefani i Matore (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milena Kačavenda, sinoćnja gošća emisije "Narod pita", porazgovarala je sa ekipom portala Pink.rs o najaktuelnijim temama koje tresu region.

Jovana i Đedović nisu ostali u najboljem odnosu, da li misliš da će večeras doći do konflikata?

- Nije nemoguće, verujem da Marko neće, ali videćemo kako će teći emisija. Ja nisam s njom ni u kakvom kontaktu. Nemam iskreno šta mnogo da kažem.

Šta misliš o njenom odnosu sa Stefani?

- Iznenadilo bi me od Stefani s jedne strane, s druge strane više ništa ne može da me iznenadi, nadam se da nije istina jer bi Matora trebala malo da uključi mozak. Tako da, ja Stefani baš gotivim i mislim da je sjajna devojka, čujem da su sinoć bile zajedno, za mene bi bilo šokantno, a ako kriju, onda je to posebna priča. Deluje mi kao priča za ulazak u osmicu.

Kada je reč o konfliktu Munjeza i Matore, da li misliš da je Stefani glavni razlog njihove netrpeljivosti?

- Videla sam da je Munjez komentarisao negativno Matoru i taj odnos, on je meni ogavan, mi smo bili dobri neko određeno vreme, ja sam rekla Stefani da je on kvaran kao kvaran zub. Propratila sam sam taj početak, nisam više htela da gledam, ne sviđa mi se, priča mi je bljak. A on kao muškarac, na šta to liči? Naravno da je to dokaz njegove nemoći. On je meni težak neandertalac, vidim da se druži sa svima, zove sve na ručkove i večere, mislim da će mnogima koji provode vreme s njim da će im se olupati o glavu. Nije mi ga žao, uverena sam da je Stefani koristio zarad rijalitija, a i kada su bile njihove svađe, on je poštovao pravila, dok je Stefani bila rastrojena.

O čemu je još Milena pričala i kakve je odgovore davala, saznajte u videu u nastavku ovog teksta:

Autor: Snežana Zindović, Nikola Žugić