Ona je mlada, nezrela i povodljiva: Anđelo smatra da je Stefani lak plen koji je Matora izabrala! Dao sud o njihovom odnosu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku emisije ''Narod pita'' Anđelo Ranković dao je sud o odnosu Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić.

- Dobro veče, Mira iz Beograda kraj telefona. Veliki pozdrav za Anđela, koji je obrazovan i fin momak. Pokazao je manire. Janjuše, šta si ti završio? - upitala je gledateljka.

- Gospođo, kakve ja veze imam s ovom pričom? Ekonomsku školu sam završio - kazao je Janjuš.

Anđelo, mogu da te mrze, ali ne i da ospore tvoje obazovanje i to da si dobar momak - kazala je gledateljka.

- Mene to ne dotiče. Uvek postoje ljudi koji pljuju druge ljude. Ne znam šta su razlozi, ali dobro. Ljudi osuđuju i one koji su bolji od njih. Nije problem da me ljudi pitaju šta sam završio, jer ja to nikad nisam ni isticao - kazao je Janjuš.

- Anđelo, razvod Anite i Matore je bio veoma ispraćen. Kad su stigli papiri za razvod, Matora je nju okrivila da je izbegla neki papir da potpiše - kazala je voditeljka.

- Kad je došao ugovor za saskid istopolne zajednice, Anita je gledala što pre da potpiše sve. Međutim, Matora je jedan papir zaboravila da potpiše - kazao je Anđelo.

- Dosta se priča o odnosu Matore i Stefani. Da li ti se čini da tu nešto postoji? - upitala je voditeljka.

- Mislim da ona nije loša devojka. Ona je mlada, nezrela i povodljiva. Matora voli takve devojke.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.