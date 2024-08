Iskrena do koske!

Ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Jovanom Tomić Matorom, koja je bila sinoćnja gošća u emisiji "Narod pita", te nam je otkrila sve o pomirenju s Markom Đedovićem, ali i o sukobu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

Činilo se da ćete ti i Đedović "zakopati ratne sekire", šta se to desilo sada?

- Ne, ne, ne, nećemo zakopati, ali nema razloga...Znaš, niti ulazim sa nekom negativnom energijom, svi ulaze to kao hejterski nastrojeni. Prosto, ovo je sad prirodno, jedina emisija "Narod pita" koje su bile prave su naše emisije, jer se ne čujemo i ne viđamo...Kakav sindrom žrtve? Nikad u životu nemam to niti mislim da mogu da budem žrtva, ne ponašam se tako. On je vešt. Mi se znamo 16 godina, on prebaci priču, a to sa mnom ne može.

Je l' očekuješ pomirenje?

- Marko i ja se nikada nećemo pomiriti. Ja želim da Milena i ja razgovaramo, ali mislim da nikada nećemo biti više dobre.

Moramo da se osvrnemo na jučerašnju emisiju, da li planiraš neku tužbu?

- Ja nisam tužibaba, tako da me to ne zanima...Ne mislim da ima emocija između Stefani i Munjeza.

O čemu je još Tomićeva govorila, pogledajte u videu u nastavku ovog teksta:

Autor: Iva Stanković, Nikola Žugić