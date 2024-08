Prolio sam suze zbog njega: Lakić progovorio o prijateljstvu sa Ivanom i Jelenom, evo da li će doći do pomirenja! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Draganu Sretenović Lejdi i Nikolu Lakića koji su poznati po svom prisnom odnosu u rijalitiju 'Elita'. Nikola je progovorio o svom prijateljstvu sa Ivanom i Jelenom Marinković, te je otkrio da li će doći do pomirenja između njih.

Lakiću šta se dešava sa tobom i Ivanom Marinkovićem? Da li ste u kontaktu - upitao je Darko.

- Iskreno javio mi se. Ja sam okačio neki tiket, on mi je odgovorio i rekao kako je on zaradio. Mi smo imali teške rasprave tamo, ali sam video da je spustio loptu - rekao je Lakić.

- Ja verujem da vi gotivite jedno drugo, ali kakav je osećaj družiti se sa nekom zadrškom sa nekim? - upitao je Darko.

- Sad sam oprezan, ne bih se poveravao više, ne bih ništa uradio. Previše je uvreda palo sa obe strane, uvredio mi je dete. Prolio sam suze zbog njega, pa onda neko kaže kako sam mogao da oprostim takve stvari, možda stvarno nemam karakter kao što ga ima moja supruga. Ja mnogo brzo oprostim neke stvari, ako je neko zgrešio, zgrešio je. Evo i ja sam sad u besu uvredio Lejdi, izvinjavam joj se, ali eto šta da radim - rekao je Lakić.

- Da li si verovao da će doći ovakav rasplet u odnosu njega i Jelene? - upitao je Darko.

- Da, ja sam govorio to od starta. Nisu imali neku intimu osnovnu, znao sam da će doći do toga u jednom momentu. Mislim da se to desilo u pravo vreme, eto Jelena diše punim plućima, verujem da će se i Ivan oporaviti - rekao je Lakić.

- Zašto su onda predstavljali svoj odnos tako jakim, ako je to samo iluzija i zabluda? - upitao je Darko.

- Bilo je pitanje kada će pući jer su oni rijaliti igrači. Nipodištavali su ostale igrače i ostale veze, govorili su da je njihov odnos najbolji, zato je i pukao - rekao je Lakić.ž

- Ja sam se izenenadila da se ovo desilo, ja sam se šokirala. Govorila sam da treba da se smiri jer je ona njemu nanela zlo, ne on njoj. Da je barem vredelo, ali ipak ništa. Zbog osobe koja nit je poštovala, nit je stalo uz nju, ništa - rekao je Darko.

Autor: N.P.