Moraću da se obratim državnim organima: Ivan upleo Đedovića u razvod sa Jelenom, stigla brutalna povratna!

Nakon što je Marinković u prepisci sa Jelenom prizvao Đedovića pozvali smo ga kako bi za Pink.rs prokomentarisao haos koji je nastao!

Na našem portalu danas su izašle prepiske u kojima se Ivan Marinković i Jelena Marinković Ilić svađaju oko potpisivanja papira za sporazumni razvod braka. On je u jednom trenutku njoj poslao komentar koji joj je Marko Đedović ostavio ispod slike i prozvao je zbog njihovog dobrog odnosa.

Mi smo odmah pozvali Marka kako bismo čuli kako on komentariše što ga je Ivan upleo u haos koji ima sa Jelenom oko potpisivanja papira za razvod braka.

- Čovek ni u prepisci o razvodu ne može a da ne pomene Đedovića, pa me sad čak uhodi po društvenim mrežama gde i šta Đedović komentariše. Tako da nastavili se ova boleštija uhođenja i opsesije, moraću da se obratim državnim organima jer ovo više nije za šalu, čovek nije u dobrom psihičkom stanju, a na sve to konzumira alkohol, preti maloletnoj deci u školama... Takvi tipovi monstroznih ličnosti su pravili strašne stvari u prošlosti. Svoje bolesti neka leče u ustanovama specijalizovanim za to. Da je gledao šta mu žena radi u rijalitiju, a ne šta Đedović radi možda ne bi bio najveći blam u istoriji postojanja medijske scene u Srbiji. Ovo nije prvi put da on mene spominje u prepiskama sa Jelenom, sve mi je ona već pokazala. Ukratko, bolest je svačija. Meni ga već postaje žao - poručio je za naš portal Marko Đedović.

Autor: Andrea Nikolić