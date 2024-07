Hitna reakcija Maje Marinković: Odmah uzvratila udarac Caru, iznela svoju stranu priče!

Nakon što je Car izneo detalje razgovora sa Marinkovićevom, odmah smo je pozvali pa je za Pink.rs obelodanila svoju stranu priče!

Filip Car u današnjoj emisiji Joce novinara "Rijaliti rešetanje" rekao je kako ga je Maja Marinković zvala čim je izašla iz "Elite", a mi smo je nakon toga pozvali da čujemo njenu stranu priče.

- Zaista se ne bih bavila svojim bivšim odnosima, to je za mene završena priča. To što drugi meni šalju poruke, zovu sa skrivenog, pa kada vide da ne odgovaram na poruke i pozive, optužuju me da sam spominjala nečiju trudnoću, samo sam htela da objasnim da ja to nijednog trenutka nisam rekla, niti sam monstrum da se time bavim - rekla nam je Maja kad smo je pozvali.

Autor: A. N.