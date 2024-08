Otkrivamo detalje susreta Gačića i Teodore u Kotežu! Priznao sve, pa progovorio o odnosu s Jovanom Cvijanović: Ja sam njen ANĐEO ČUVAR (VIDEO)

Jovana Cvijanović i Nemanja Gačić stigli su danas na proslavu Milice Veličković i Borislava Terzića Terze zajedno, ruku pod ruku, što je probudilo dodatne sumnje da su posle "Elite" uplovili u emotivnu vezu.

Na pitanje ima li šanse da svoj odnos podignu na viši nivo, Jovana je rekla:

- Ja uglavnom kažem da nikad se ne zna - rekla je Jovana, na šta se Nemanja nadovezao:

- Uglavnom na svaku proslavu idemo zajedno, to nam je postala tradicija!

- Mi kao da smo u braku jedno pet godina, idemo svuda zajedno, tako nam je lakše. Nemanja je tu da me smiri, imala sam nervni slom zbog haljine, nije mi odgovarala, pa me je on smirio. Ne znam šta bih bez njega, zato ja uvek ostavljam prostor - iskrena je Jovana, na šta je Gačić priznao:"Ja sam joj anđeo čuvar!".

- Uvek smo estetski izgledali lepo, samo je uvek bio problem moje ponašanja u rijalitiju. U suštini, nemamo više problema, ja sam postala normalna - zaključila je Cvijanovićeva.

Kako nam je rekla, više ne razmišlja o Urošu Rajačiću, u kog je bila ludo zaljubljena.

- Definitivno je to moja prošlost. Iz ove perspektive, napolju dečko poput Uroša meni stvarno ne bi mogao da priđe. Nije sad da se vadim na zatvoren prostor, dečko ima svoje kvalitete, ali ne znam šta je meni bilo... Bilo pa prošlo - priznala je ona.

S druge strane, Gačić je za Pink.rs priznao da se ne boji susreta sa svojom bivšom simpatijom Teodorom Delić, budući da ju je već sreo pre Miličine i Terzine proslave.

- Malopre sam je video u kraju, ona živi sad sa Bebicom u Kotežu, ja sam odande. Izašao sam sa pumpe, video sam je, pogledala me i spustila pogled. Nije mi se javila, ne bih se javio ni ja njoj. Bebica je pored sipao gorivo, ja stavio kacigu na glavu i otišao - ispričao je Nemanja.

Autor: Darko Tanasijević