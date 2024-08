Sreli su nam se pogledi: Nemanja Gačić otkrio sve o svom susretu sa Teodorom, pa žestoko potkačio Bebicu zbog tetovaže! (VIDEO)

Evo da li veruje u njihov opstanak!

Nemanja Gačić bio je gost u sinoćnoj emisiji 'Narod pita', te je tom prilikom pred početak emisije otkrio kako se oseća jer gostuje sa Teodorom Delić koja je flertovala sa njim dok je bila u odnosu sa Nenadom Macanović Bebicom. Nemanja je otkrio i da li veruje u ljubav Bebice i Teodore, a šta je još priznao pročitajte u nastavku:

Nemanja kako se osećaš pred gostovanje sa Teodorom Delić?

- Sve mi je isto, mi smo se sreli na pumi, pogledi su nam se sreli, ali meni je smešno kao to da se ne javimo. Deset meseci smo živeli zajedno, imali šta smo imali i sad se kao ne poznajemo, ali dobro. Ne očekujem da će mi se javiti ni večeras.

Jel definitivno nemaš nikakav osećaj kad je ugledaš?

- Krivo mi je što ne pričam sa devojkom, glupo mi je toliko smo blejali, družili se i to je to. Bebica je tražio da ne priča sa mnom i to je to-

Kako komentarišeš njihove tetovaže?

- Ako on misli da će ostati s njom do kraja života, ja im to i želim. Ja u Eliti nikad nisam lagao, ako večeras bude bila surova ja ću je demantovati. Doduše ja sam uvek bio zaštitnički nastrojen prema njoj.

Da li si ispratio dešavanja između Miljane i Ivana?

- Jesam, drago mi je što su se pomirili stvarno, ali vidim da Ivan ratuje sa Jelenom. On nije mogao da ode od nje jer je voleo, tako sam isto i ja preživeo sa svojom suprugom.

Da li se nešto promenilo na tvom emotivnom planu od Elite?

- Nije, ali ima neka devojka koja mi se sviđa.

Autor: N.P.