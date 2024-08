Šok preokret: Miljana otkrila da je ponovo sa Zolom u kontaktu, evo da li se nazire pomirenje! (VIDEO)

Totalno neočekivano!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Miljana Kulić, Milena Kačavenda i Borislav Terzić Terza.

U program se uključila Sanja iz Beograda, te se obratila Miljani:

- Moj omiljeni lik je bio Zola u rijalitiju, on je dečko harizmatičan i Miljana to najbolje zna, sve u svemu mislim da je bio najbolji i njegova kraljica je Miljana Kulić. Želim da te pozdravim i da se držiš, nemoj da obraćaš pažnju na Milenu koja te napada, ne mogu ti ništa samo da laju. Zovem te iz Švajcarske i priča se da će biti nekog pomirenja, nadam se da će se to i dogoditi. Razlika između Terze i Zole je taj što je Zola tebe uvek branio, imate veliku podršku i mnogi bi želeli da se pomirite -rekla je gledateljka.

- Zola i ja smo u korektnim odnosima, razgovaramo i dopisujemo se, kada je meni teško ili njemu mi se podržavamo tako da smo u odličnim odnosima -rekla je Miljana.

Pitala bih Kačavendu gde je provela dva dana nakon majkine sahrane? -pitala je gledateljka.

- Da, ja sam inače išla da kradem po buticima, nisam imao pametnijeg posla nego da to radim -rekla je Kačavenda.

- Terza uzmi malo piva da se smiriš a ti Miljana ne obraćaj pažnju na ovakvog skota i nadam se da ćeš se pomiriti sa Zolom -rekla je gledateljka.

- Evo da pokažem kako Miljana cucla pivo u sred rijalitija i kako njena mama lomi sve mrtva pijana po kući, treba da vas bude sramota -rekao je Terza.

Autor: Nemanja Šolaja