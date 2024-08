Rešila da ne štedi Stanislava Krofaka!

Milena Kačavenda protekle noći gostovala je u emisiji 'Narod pita' sa svojim bivšim drugarom Markom Janjuševićem Janjušem, a pred sam start emisije za Pink.rs je progovorila o raskidu Maje Marinković i Stanislava Krofaka, te je istakla da je Maji potreban jak muškarac.

Da li si srećna što večeras gostuješ oči u oči sa Janjušem?

- Boli me uvo, više me ne zanima niko od njih. Videćemo kako se bude odvijala situacija, on je rekao sve što je imao, rekla sam i ja, ali on je prvi počeo. Šteta na neki način, ali ja ne prelazim ljudima lako. Zavisi kakvu noć on želi, ja dolazim u miru, dolazim zbog gledalaca, ali ako bude imao neke primedbe objasniću mu šta ja imam-

Maja i Stanislav su raskinuli, vidi se da je Maja veoma skrhana.

- Htela sam da pišem Maji, ali su me obaveze obuhvatile. Videlo se da je Maja tužna, baš mi je žao, mislila sam da će to biti okej. Ne znam detalje raskida, ali vidim da baš nije okej. Trebaće njemu puno vremena da se oporavi od emotivnih brodoloma, ne može da ne ostavi traga u njemu ono što je proživeo sa Mionom. Biti sa Majom treba ozbiljna hrabrost, a mislim da je on ne poseduje. Ona je jaka žena i samostalna, ali njoj treba jači muškarac koji će je voditi kroz život.

Da li misliš da će ona posle svega ponovo stupiti u kontakt sa Filipom?

- Čula sam da je dobar lik i sve to, ali ne poznajem ga i ne mogu da komentarišem kada ga ne poznajem. Maja je više puta rekla da joj je on rak rana, ja sam nekako uvek na ženskoj strani. U ovij situaciji Aleksandre i Maje, sam na strani žena, a Filip Car nek bude s onom kojoj pripada.

Autor: N.P.