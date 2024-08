Lažna Branka Sovrlić za siromašne! Kačavenda uništila Lejdi Di: Mučenice mlohave face, letuješ na TikToku!

Lejdi Di je noćas putem Instagrama žestoko isprozivala Milenu Kačavendu, svoju bivšu cimerku iz "Elite", a ona joj sada nije ostala dužna.

Naime, Lejdi je izrekla brojne uvrede na Milenin račun, što je privuklo veliku pažnju na društvenim mrežama.

- - Kačavenda na aparatima! Babuskaro, ljigavije osobe od tebe nema, glava ti kao da si nilski konj, debilka isfrustrirana! Nego, bolje pričaj o seksi porukama koje si slala, klošarko raspala. Nilski konj se utripovao da je mafija! Babuskaro, sedi kao gospođa barem - napisala je Lejdi.

Tim povodom kontaktirali smo Milenu, koja je u svom stilu oplela po Lejdi.

- Lažna Branka Sovrlić za siromašne, koja letuje na TikToku? Bolje da jezikom ispolira onu rutavu pozadinu fudbalske zvezde iz FK "Prošlost", ako se dobro sećam, njenoj neostvarenoj ljubavi. Šta će, mučena, neka gori po Instagramu kad već u beogradskim eminentnim klubovima ne može jer nije gabaritna za prolazak kroz ulazna vrata - započela je Milena, a potom nastavila:

- Klempave s*se i i mlohavu facu neće kompenzovati vređanjem dame kao što sam ja, u to ime joj želim bar da se smuva sa Slobom the “živahnim”, još jednim joj BFF-om. Izvinjavam se, ali ne mogu više da joj dajem medijskog prostora, zvezda Melaniji se ljulja jahta, znate, talasi... A i ne čujem je od or’ginal Givenchy-a (da bar nauči kako se piše kad ne može da ga kupi). Nije, kanto, univerzum za svakoga, za to moras da das - poručila je Milena za Pink.rs.

