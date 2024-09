Aneli Ahmić otkrila da su ona i Janjuš bili u kontaktu nakon izlaska iz Elite, pa Nora prvi put progovorila o svom tati Asminu! (VIDEO)

Ipak su se čuli nakon izlaska iz rijalitija, iako su oboje tvrdili drugačije!

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje sa Jocom Novinarom" drugoplasirana superfinalistkinja "Elite 7", Aneli Ahmić progovorila je o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem, te je priznala da su njih dvoje ipak bili u kontaktu nakon izlaska iz rijalitija.

Aneli, u tvom životu se sve nekako vrti oko muškaraca. Da li si imala neki kontakt sa Janjušem poslednjih par dana?

- Ne nismo, zvao je ono u Narod pita, ali nije zvao posle toga. Mislim da treba lopta da se spusti i da se više ne ratuje, zato sam i reagovala tako blago kada se uključio u emisiju. Ja sam njega volela i zbog toga mislim da ne treba ni da se čujemo, ni da se mirimo, ali ni da se svađamo. Mislim da treba da se završi ta priča mirno.

Ja sam ispratio na mrežama da on ima novu devojku, čak se spomenulo i ime te devojke. Da li si tu međuvremenu čula da je to istina ili je ipak slobodan?

- Ne mogu ga ni ja više provaliti, sve govori šaljivo i ironično. Može da ide i profesionalno se bavi glumom. Čovek tako namesti osmeh, pa može i kada je nešto najsmešnije da se uopšte ne smeje, ali takav je, ne provaljujem ga ni ja više. Čitala sam dosta o tome, ali mislim da on ima više devojaka, ne samo jednu. Poznavajući Janjuša mislim da on ne može da ima samo jednu devojku

Kako je moguće da nije poklekao bar pripit da ti pošalje pet ili šest poruka?

- Bile su tu neke situacije, bili su neki kontakti, ali ja to ne bih sada pričala. Bilo je u normalnim satima, nije da baš nije bilo skroz kontakta. Ništa nije da se on meni nabacivao, ali nešto u vezi pesama i objava koje je objavljivao. Više je podrška naša potencirala da dođe do tog kontakta i eto čuli smo se oko toga kome su posvećene pesme. On kaže da su te pesme posvećene meni, ja sam uverena da nije i eto to je sva konverzacija.

Nora od koga si dobila narukvice?

- Od tate.

Koga više voliš mamu ili tatu?

- Volim više mamu.

Šta najviše voliš u Dubrovniku?

- Volim da plivam, ali ne volim da jedem sladoled.

Šta si rekla mami kada je došla sa televizije?

- Da mi kupi tablet i cipele.

- Rekla mi je da ne idem više nikad na televiziju i da budem sa njom, ali eto ja i ona imamo samo jedna drugu u životu i želim da joj što više omogućim. Ja sam žena koja radi i ne staje, tako da ću dati sve od sebe da joj sve omogućim i ostvarim.

Autor: N.P.