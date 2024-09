Otvorio dušu o svim gorućim temama.

Marko Janjušević Janjuš sinoć je bio gost emisije ''Narod pita'', a tom prilikom govorio je o svim aktuelnim temama kada je njegov život nakon rijalitija u pitanju. Na samom početku osvrnuo se na zdravstveno stanje svog brata.

- Moj brat je imao hirurški zahvat, čekamo rezultate, biće za dve nedelje i nadamo se da će sve biti dobro - rekao je Janjuš i dodao:

- Đedović je profesor za budale. Čovek koji je shvatio kako ovo funkcioniše sve, njemu se šlihtaju i drugi igraju kako on svira - poručio je bivši učesnik Elite i dodao:

- Mislim da će ući u novu vezu u Eliti, a ima pravo i da uđe i da ne uđe... Njeno pravo. S nama je završeno, tu nema perpsektive, sve je gotovo. S emocijama nije završeno, ali tu sreće nema, sve je gotovo - kaže Janjuš i otkriva u kakvom je odnosu sa bivšom ženom Enom.

- U normalnim smo odnosima. U takvim odnosima treba da budemo zbog deteta - poručuje Janjuš i dodaje:

- Samir mora što pre da uradi transplataciju bubrega, bori se i radi na tome, nadam se da će sve proći kako treba, on je jako dobar i kvalitetan momak i zaslužuje novi početak - kaže bivši učesnik Elite i dodaje:

- Nemam nikakvu ozbiljnu vezu, ne rade me više ni neozbiljne veze, ni sa im se ne viđam. Ako nađem nekog s kim mogu da funkcionišem to će biti to. Dok ne nađem nekog sa kim ću se skrasiti, ništa - otkrio je Janjuš i dodao:

- Maja me nije kontaktirala, rekao sam i njoj da nema potrebe više da se pjujemo, nema potrebe da se spominjemo u negativnom kontekstu. Ona ima svoj život, ja svoj. Mi smo naš odnos davno završili. Nema potrebe da se bilo ko od nas pjuje i srećno.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Nemanja Šolaja