Ovo niste imali prilike da vidite na televizorima: Pogledajte kako se orilo od svađe Slobe i Lejdi sa Lakićem, pljuštale uvrede na sve strane (VIDEO)

Haos na sve strane!

Bivši učesnici rijalitija "Elita" i bivši drugovi i prijatelji, Nikola Lakić, Lejdi Di i Slobodan Josipović sinoć su gostovali u emisiji "Narod pita" kako bi sveli sve račune. Tom prilikom, na kratkoj pauzi za reklame izbio je žestok sukob.

Naime, prvo su se svađali Lakić i Lejdi Di, od čije svađe je odzvanjao studio, a te se nešto kasnije u tu svađu umešao i Sloba. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku ovog teksta:

Kako smo već rekli, Lejdi i Sloba krenuli su da napuste studio kako bi se odvojili od Lakića, no međutim, i tada je došlo do žestokog verbalnog okršaja u kom su pljuštale uvrede i provokacije na sve strane. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku ovog teksta:

Autor: Iva Stanković