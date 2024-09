Neću ti priuštiti to za čim vapiš: Aleks se obratila Caru jer joj je pravio haos zbog njenog novog dečka

Bivši učesnik Zadruge, Filip Car poslao je brutalnu poruku na Instagramu, nakon što je njegova bivša, Aleksandra Nikolić objavila sliku novog dečka, a sada se oglasila i ona.

Naime, nakon što je ona nedavno objavila sliku na kojoj se drži za ruku sa novim dečkom, dok leže u krevetu, nastao je potpuni haos. Kako je on nastavio da je najstrašnije vređa u klipovima na mrežama, ona se sada oglasila uz jednu molbu.

- Zamolila bih sve koji mi šalju objave i klipove na kojima se ja pljujem od strane dotičnog da prestanu to da rade. Zaista sam krenula dalje u svom životu i skandali mi nisu potrebni, niti ću ih priuštiti nekima koji vape za istim.

- Ja shvatam da vi to radite iz najbolje namere, ali zaista me ne zanima apsolutno ništa vezano za tu osobu. Svako govori o sebi, a vreme je pokazatelj svega.

Inače, zbog tetovaže na ruci koju ima Aleksandrin novi izabranik, mnogi su pomislili da je ipak u pitanju Filip, ali je on te navode demantovao.

- Ruka nije moja, niti sam se pomirio s njom, ko poznaje tetovaže moje i moje ruke to vidi odmah! Kada sam govorio da razlog njenog nedolaska da živimo zajedno je sumnjiv, ljudi oko mene nisu verovali, kada sam rekao da nedovođenje deteta na letovanje i korektan roditeljski odnos je neobičan, isto su svi su govorili da sam lud! Ja već dva meseca znam da ona ima nekoga i to sam slučajno saznao, ali su mi ona i njena majka priznale to, samo znate kako… - započeo je priču Car i dodao:

- U tim momentima njenog nedolaska i svega toga ja sam dosta pio, loš sam bio u glavi i skrhan nisam znao da se nosim sa situacijom, pa sam greške radio koje je javnost saznavala i uvek naravno ja dežurni krivac! Filip je kriv za sve! E pa ovim putem neka znaju njeni fanatici da je Filip napravio sve da bi ona i naše dete došli u Crikvenicu i imali zajednički dom, kad je počela odugovlačiti i praviti me budalom, na kraju nije došla i tu sam skroz se s**bao , ali našao sam neku snagu i preokrenuo sam život, treniram, zdravo živim i pripremam se za veliki sportski projekat u kojem učestvujem - ispričao je Car.

Autor: Darko Tanasijević