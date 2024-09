Šok odluka Darka Tanasijevića osam sati pred početak Elite 8: Više ništa neće biti isto, pojedincima se ne piše dobro!

Ostalo je još samo par sati do spektakularno velikog otvaranja "Elite 8". Početak osme sezone najgledanijeg rijalitija u regionu zakazan je za 21 čas uživo na televiziji Pink, a voditelj Darko Tanasijević otkrio je svoja očekivanja.

Darko Tanasijević je za portal Pink.rs otkrio je da li ima tremu pred večerašnji spektakl, ali je i priznao da će ove sezone biti oštriji prema učesnicima budući da je uvek bio dobronameran, a oni su to koristili. Šta je još istakao, pročitajte u tekstu ispod.

Kako se osećaš pred početak Elite 8, ostalo je svega par sati do otvaranja najspektakularnije szone rijalitija?

- Iskreno, nikad pred početak nisam bio uzbuđen kao danas! Uhvatila me je ozbiljna euforija jer je ostalo svega nekoliko sati do početka, znam koliko je uzbuđenje javnosti, da će milioni gledalaca biti uz nas i da ovu noć jedva čekaju! Takođe, znam koliko su moje kolege sa televizije zdušno radile da bismo večeras gledaocima pružili ozbiljan spektakl i to će tako i biti! Nisam neki tremaroš, ali zna da me, usled prevelikog uzbuđenja i očekivanja, uhvati mala nervoza koju brzo ja pretvorim u pozitivnu energiju i uspešno je prenesem na gledaoce.

Kakva očekivanja imaš od sezone koja obećava da će oboriti sve rekorde i pomeriti granice?

- Siguran sam da će ova sezona biti posebna po mnogo čemu, da će ostati upamćena i da će punih deset meseci držati pažnju i biti puna tenzije, ljubavi, uzbuđenja, suza i smeha, zabave... Očekujem zaista dobru zabavu i iskrene, neverovatne ljudske priče, zaplete i rasplete kojih će sigurno biti. Gledaoci će tek imati priliku da upoznaju učesnike koji su nikad zanimljiviji - tu su i neki stari miljenici publike, ali pre svega brojna nova lica koje će narod tek zavoleti. Svako od njih je poseban po mnogo čemu, drugačiji i biće zanimljivo gledati na koji način će toliko različitih profila funkcionisati na jednom mestu, a znam da mnogi od njih imaju životne priče od kojima će publici doslovno stati dah, čim ih budu čuli.

Kakav ćeš ti biti prema učesnicima ove sezone?

- Kao i uvek - srdačan, empatičan, prijateljski nastrojen, dobronameran. Tu sam da sa njima podelim lepe i manje lepe trenutke i emocije, ali i da ih iskritikujem kad treba. Međutim, izbezobrazili su se učesnici u poslednje vreme, te neretko zloupotrebljavaju moju dobru nameru i to kako sam se prema njima postavio. Zbog toga ću, sad kad bolje razmislim, malo promeniti neke stvari kada je u pitanju moj odnos prema njima - biću stroži, autoritativniji. Mora da se zna ko kosi, a ko vodu nosi.

Očekuješ li iznenađenja?

- O, da! I to kakva! Ne govorim samo o iznenađenjima za publiku, već i za mene samog, kao i moje kolege. Reći ću vam samo da se ona najveća iznenađenja, uoči večerašnjeg otvaranja "Elite", kriju čak i od nas - onda vam je jasno da je to nešto zaista spektakularno, bombastično i veliko! Biće ova noć puna iznenađenja, gledamo se od 21h uživo na Pinku!

Autor: N.Panić