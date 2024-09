Večeras u 21h uživo na TV Pink startuje nova "Elita 8", a tim povodom se u "Novo jutro" Jovane Jeremić uključio voditelj Darko Tanasijević.

U razgovoru s reporterom Vukašinom Mijatovićem, Tanasijević nije krio uzbuđenje uoči večerašnjeg spektakla.

- Danas smo posebno uzbuđeni, nadahnuti, puni energije, iako su nas umorile malo pripreme uoči početka "Elite 8". Zaista smo puni energije i uzbuđenja jer znamo da ono što smo pripremili večeras za gledaoce jeste ozbiljan spektakl. Imamo taj problem da se takmičimo sami sa sobom, da moramo nekako sami sebe da jurimo i da se trudimo da iz sezone u sezonu nadmašimo ono što smo do tada uradili, standarde i rekorde koje smo do tada postavili i mislim da ćemo uspeti da sve to oborimo i srušimo večeras, kada "Elita 8" bude zvanično startovala, uživo od 21 sat na TV Pink.

Na pitanje kakva će biti "Elita 8", Darko kaže:

- "Elita 8" biće nikad teža, nikad zabavnija, dramatičnija, neizvesnija... Sudeći po kastingu koji su uradile moje kolege sa televizije, a moram da ih pohvalim, to je zaista možda i najbolji kasting, kada analiziram kastinge za prethodne sezone... Opet, govorim o onim ljudima koje ja znam da ulaze! Biće ovo zaista nešto vrlo interesantno. Raduje me što imamo nekih povratnika, voljenih, dobro poznatih lica, međutim mnogo je više onih novih lica. Jedva čekam da ih publika upozna, siguran sam da će se u nekima od njih pronaći, da će neke zavoleti, da će im neki biti interesantni, neki iritantni, i to je sve super za šou. Ti ljudi su zaista specifični, harizmatični, slobodni, slobodnog duha i mnogi od njih imaju ozbiljne životne priče koje su neverovatne, filmske. Mislim da će gledaoci ostati bez daha kada budu čuli, saznali za te neke stvari.

U medijima se spekuliše o tajnom spisku učesnika "Elite 8", na kom se kriju neočekivana, najzvučnija imena, te je to bilo jedno od pitanja koje je reporter "Novog jutra" postavio voditelju "Elite".

- Meni nije jasno kako znaš da me pitaš ono što ne smeš da me pitaš, ono što ne bi trebalo da ti kažem, zapravo?! (smeh). Nadam se da ovo Milica i Željko Mitrović sada ne gledaju. Kada pričamo o tim tajnim učesnicima, ni ja ne znam za njih, niti moje kolege voditelji. Za tajne učesnike svake godine znaju samo Milica Mitrović, Željko Mitrović, dakle, Veliki šef i Velika šefica, i dvoje-troje njima najbližih ljudi, saradnika. Ja nažalost nisam u toj ekipi, mene nisu primili u taj tim, zato ni ne znam (smeh). Znajući kakva je praksa i da svake godine postoje ti neki tajni učesnici koji su, kao po nekom nepisanom pravilu, najveća imena, najskandaloznija i najzvučnija imena, ja predosećam i pretpostavljam da će tako biti i večeras. Imao sam priliku da samo u deo spiska nekog regularnog da zavirim, u ove tajne spise mi nisu dali, nisu mi dozvolili da vidim, ali siguran sam da će ova noć biti puna preokreta, jer tako bude svake sezone. Mene uvek pitaju moji prijatelji, moja porodica:"Ko ulazi? Hajde, ti nam reci, ti znaš, šapni nam, nećemo mi nikome da kažemo", ne veruju mi kada kažem da stvarno ne znam, ne znam ni u 21h kada počne program, nego na pola večeri ili pred kraj, kada uđe to neko bombastičnoi ime, ja se na drugom stejdžu iznenadim, šokiram, pišem poruku:"Pa što mi niste rekli, je l' ovo moguće? Svaka čast". Siguran sam da će biti ozbiljnih iznenađenja ove noći. Mediji su videli neke učesnike koji su juče ulazili u karantin, pa već znaju otprilike deo tih takmičara... To nije ništa, ni 15 odsto onoga što vas očekuje večeras, jer one najkrupnije zverke, najveća iznenađenja u tom medijskom smislu se kriju - rekao je Tanasijević i dodao:

- Gledajte nas od 21h na Pinku, ali i sutra od 21h, u nedelju. Ovo je presedan, prvi put da otvaramo sezonu, a da imamo ta dva ulaska, dva velika otvaranja. Deo takmičara ulazi večeras, a posebni takmičari ulaze sutra uveče. Zbog čega je to tako, zbog čega su oni razdvojeni, podeljeni na dva dana, to će vam biti sve jasno večeras, a možda i sutra - zaključio je Darko u "Novom jutru".

Autor: N.P.