Surovo iskreni!

Naš novinar Jovan Ilić, poznatiji kao Joca Novinar, u okviru svoje emisije ''Rijaliti Rešetanje'' ugostio je poznati rijaliti par Milicu Veličković i Borislava Terzića Terzu. Pre sam Terzin ulazak u Elitu 8, budući roditelji govorili su o svom odnosu, njegovom ulasku i odnosu sa pojedinim bivšim učesnicima.

- Naravno da me je strah za milion stvari, ali za prevaru kao prevaru nije toliko, Jelena je ušla s Ivanom, pa su se tamo prevarili. Ja ću njega da pustim pa ćemo da vidimo. Više strahujem da me ne blamira uletanjem i zaletenjam na neke nebitne ljude - kaže Milica, a Terza dodaje:

- Ne može neka devojka da me zaintrigira. Ja sam zaljubljen u Milicu, to je to. Sigurno će tu biti neka koja će biti zanimljiva. Jako je zanimljiv momak, upoznao sam Mateju i mislim da je kulturan momak kao Anđelo, drago mi je što sam neke ljude upoznao, Rajačić je došao i zagrlio me i kaže da ne zna što smo se svađali. Ja sam rekao da se nikad neću vređati. Nema potrebe da ja vređam Mionu, ona je devojka od Ša. To je to - kaže - poručuje Terza.

- On ustane pre mene, ode istrenira. provodi vreme spavajući. Obilazili smo porodice, ja idem kod lekara na četiri nedelje. Terza najviše ulazi zbog stambenog pitanja. Nema šta puno da se priča. Moja mama je lagana. Kad provedemo vreme zajendo, onda smo ok. Nosim njegovo dete i mislim da ću biti super s njegovom porodicom i kad on ode unutra. Imam stan koji sam našla, pa ću da iznajmim stan, biću blizu majke, biću tamo sa bebom - rekla je Milica u Rijaliti rešetanju.

- Čudno mi je da Aneli ulazi, ajde ušla je prvi put zbog para i deteta, okej, ali sad opet nije mi jasno što ulazi. Pričala je da je bila verena nekoliko puta, da li će to biti Janjuš ne znam. Kačavenda je pričala da nosi farmerke od 70.000 dinara, pa sad opt tamo ulazi. Nije mi to jasno - poručila je Milica, a Terza je dodao:

- Miljanu Kulić ne bih da vidim nikad u životu. To su osobe koje pljunu svoj izmet i pojedu. Meni su zbog nje dolazili inspktori na vrata neoliko puta. Ne razumem šta ona hoće. Ja znam šta je sve ona radila, to je Miljana Kulić. Ne boh voleo da je vidim nikad više u životu. Nemam druga posla nego da se raspavljam s niškim pačavrama - kaže Terzić, a Milica se psvrnula na ulazak Mione i Ša u Elitu 8.

- Verujem da ulazu tamo pošto im pesma izlazi polovinom septembra, pa da ne vide komentare na pesmu i spot. Ma užas. Ja ću rado da to prokomentarišem. To su oni sa zanimanjima, nerealni ljudi totalno - rekla je Milica.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs