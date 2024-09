Biseksualka sam i ne stidim se toga: Matea Stanković progovorila o bivšoj, pa zapretila bračnom paru Simonović: Osvetiću im se... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila petu učesnicu "Elite 8" koja će se večeras useliti u kuću Odabranih, Mateu Teu Stanković, s kojom je porazgovarala.

- Pročitala sam da si kraljica bakšiša, čula sam da se to priča u Beču i da si poznata da napraviš šou. I ovo priznanje da si biseksualnog opredeljenja, ko ti se dopada - pitala je Dušica.

- Ja jesam biseksualnog opredeljenja, ja glasam za ljubav. Mnogi su me savetovali da lažem, da kažem da to nije istina, jednostavno tako je, ako neko ima problem, to je njihov problem...Svi mi negde od malena imamo tipove, a na kraju nas osvoje neki nebitni likovi. Ne bih znala tačno da ti kažem, to je zatvoren prostor. Izgledaš fantastično, ali se ja ložim na žene koji izgledaju kao muškarci - rekla je Matea.

- Kako ti deluju ove veze koje su bile, kada smo već spomenuli, te ljubavne priče - pitala je Dušica.

- Možda je Anita mislila da je to to, ne bih je okrivila, ali joj ne bih dala za pravo to što je uradila Matoroj. Ne znamo mi šta se dešavalo u kući kod njih. U mojoj prethodnoj vezi smo obe bile krive, teranje inata i onda je to puklo. Ona zaista ima veće srce od nekog muškarca - rekla je Matea.

- Je l' ima pravih muškaraca ovde u Eliti - pitala je Dušica.

- Teško...Verovatno da ljudi drugačije vide kraj malih ekrana, ali ne možemo ništa da planiramo. Postoji osoba koja me je u Beču napala s leđa, tako je, bračni par, ali vratiću im sigurno- rekla je Matea.

Autor: Nikola Žugić