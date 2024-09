Skočio kao oparen: Miljana otkrila da je Jelena isfolirala dolazak policije kod Ivana, Rajačić žestoko zaurlao: Svi ste me gazili kada... (VIDEO)

Drama se nastavlja!

Uroš Rajačić dobio je reč kako bi prokomentarisao novo saznanje da su Jelena Ilić i Ivan Marinković bili intimi pred ulazak u "Elitu 8".

- Ovo su takve mutljavine, pokušavam da složim kocke. Ivan je rekao na s**s između petka i subote: "Naravno". Ja sam u četvrtak APP, a u petak je s**s. Ja sam neko ko isključi telefon i ode na more, a o meni se komentariše da ja imam planove. Svi ste me gazili što nisam stao za nju, a ja sam ispao u pravu - rekao je Rajačić.

- Sve što smo imali ja sam to iznela, ništa više od toga. Munjo jel smo bili zajedno, ja sam izgleda sa svima njima bila -rekla je Jelena.

- Pričamo direktno o Munji da se on hvalio da je spavao sa Jelenom, to je nebitno nije moja stvar. U petak uveče se dotaknemo Munje i ona kaže da ne komuniciraju jer se sprda sa njom -rekao je Ivan.

- On je nervozan i ljubomoran na sve, čim sam snimala Munju, on je odlepio i pisao da me je j**ao - rekla je Jelena.

- Da li ste izmislili priču za Beku i za policiju - pitao je Milan Miljanu.

- Da, Jelena jeste - rekla je Miljana.

- Kakva Beka? O čemu mi pričamo ovde, vi ste imali s**s u petak - skočio je Rajačić.

- Neće se goriti gore stvorenje od tebe, smradu ogavni smrdljivi, smeće jedno i naravno da te moji roditelji i ceo svet mrzi - rekao je Marinković.

- Ti pričaš šta si se dopisivala sa mnom, nisi jer ti ja nisam odgovarao - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić