Zvezdan najavio paklenu osvetu Anđeli: Odgovorio na optužbe da ju je uhodio, pa priznao da li ima zabranu prilaska!

Slavnić u emisiji "REDakcija" odgovorio na optužbe Anđele Đuričić da ju je uhodio nakon raskida!

U današnjen izdanju emisije "REDakcija" voditelji Nikola Žugić, Goran Todorović i Sanja Arsić komentarisali su kao i svakog dana goruće teme iz najgledanijeg rijalitija u regionu "Elita".

Nakon odgledanog priloga o sinoćnoj ispovesti Anđele Đuričić u kojoj je otkrila da ju je bivši dečko Zvezdan Slavnić uhodio nakon raskida, on se uključio u program uživo i ispričao svoju stranu priče.

- Nema šta da kažem, to su apsolutne laži. Ja ću to narednih dana da dokažem, izneću pregršt svega... Sve to lepo, ljubav bude i ne bude, a ne želim od mene da se pravi nešto što nisam. Za razliku od mene, to je ona radila, imam video-snimak jer je izbačen ne mojom željom. Neko ko se mene plaši, kao što se Ana plašila, a onda u stan ulazi kao razbojnik. To je dovoljno da se shvati da se ne plaši mene, već je ušla u stan mog oca i ponašala se bahato. Nakon raskida sam ja imao pakao - govorio je Slavnić, pa otkrio da li ima zabranu prilaska Anđeli.

- Naravno da nisam, to može da se proveri. Nemam zabranu prilaska. Mogu i ja da kažem da sam je prijavio za 740 stvari, a da nisam. Za sve što je izjavila ja imam dokaze, kako u pisanom, tako i u slikama. Ona otkako je ušla počela je o meni da priča.

- Želim samo da demantujem stvari koje je rekla. Ona je pročitana knjiga i to je to.

Autor: A. Nikolić