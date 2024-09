Vire mu žice iz zuba, moraće da primi tetanus: Žana se brutalno obratila novoj devojci Ivana Marinkovića, pa žestoko potkačila Jelenu! (VIDEO)

Ne prestaje da ih proziva!

Bivša rijaliti učesnica, Žana Omnia Đorđević, gostovala je u emisiji 'Pitam za druga' na Red Tv. Ona je tom prilikom prokomentarisala sve aktuelne teme u Eliti 8, dotakla se raskida veze Milice i Terza pa žestoko odbrusila bivšem bračnom paru Marinković.

Milica je raskinula sa Terzom zbog njegovog flerta sa Sofijom Janićijević, da li si to očekivala?

- Nisam očekivala da će se to desiti, ja sam videla da emocija između Terze i Milice postoji ali mu je ona postavila granice koje on ne sme da prođe i nekako mu je zamerila stvari sa tiktokerkom od prošle godine tako da ga svaka sitnica sada može skupo koštati, on svakako ima slobodnije ponašanje sa devopjkama i nekako je nezreo po tom pitanju i nije svestan situacije da mora da postane roditelj tako da će ga to koštati situacije u kojoj se nalazi a Milica sigurno neće prećutati to -rekla je Žana.

Mateja i Aneli konstantno provode vreme zajedno, da li misliš da tu ima nečega?

- Meni Mateja i Aneli ne idu uopšte kao par, on je nekako premlad muškarac za Aneli i ne idu uopšte, nekako mi je Janjuš više išao uz nju nego Mateja. Ona je prvo ušla u neku priču sa Gastozom, pa nakon toga nastavio sa ostalima

Kako komentarišeš nove odnose Jelene Marinković u rijalitiju?

- Jelena neka zavodnica, ona je spavala sa Ivanom, pa nakon toga bila sa piratom i na kraju sa Zecom se mazila. Ja očekujem da će se ona i Ivan pomiriti a što se tiče Marinkovića i ove njegove ja bih joj posavetovala da primi tetanus jer ne znam kako može da se ljubi sa nekim kome vire žice iz usta -rekla je Žana.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja