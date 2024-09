Ološu jedan: Jelena negira da je bila intimna sa Ivanom, on istkao da laže i da je uzimala novac od njega! (VIDEO)

Šok!

Predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Ivana Marinkovića, kako bi progovorio o dešavanjima pred ''Elitu 8'' i njegovom odnosu sa Jelenom Ilić.

- Ne mogu da slušam ove laži. Jelena me je zvala da odem do jedne radnje da vidim da li su joj doneli neko odelo, jer ona nije imala vremena. Ja sam otišao, a ona je rekla da nema para za to odelo, a ja sam želeo da dam pola, a da joj njena drugarica da još pola. Nisam želeo da dozvolim da nema za ulazak odelo. Bio sam spreman da dam pare, a ona nije želela da ih uzme - kazao je Ivan.

- Ti nikada nisi porekao da imaš emocije prema njoj, dok je ona govorila da joj se gadiš. Čudno je da ona posle takvih reči od tebe bilo šta traži - dodao je Darko.

- Možda ja i ne znam kakve emocije osećam prema njoj. Možda je sve ovo neka navika - kazao je Ivan.

- Znam kako je sve ovo s njegove strane smišljeno - kazala je Jelena.

- Što onda on kaže da si prespavala kod njega u stanu? Kako to onda odjednom? upitao je Darko.

- Nisam prespavala kod njega - istakla je Jelena.

- Priznala si maločas da jesi spavala kod mene - dodao je Ivan.

- On nema ni dinara jednog u svojoj kući, a ne meni da govori kako je davao za odelo - kazala je Jelena.

- Sram te bilo bolesniku jedan, nemoj tako da lažeš. Što pričaš loše o njoj? - upitao je Marko Zec.

- Ne mogu da verujem da ovoliko laže. Ja sam neko ko je vrlo jasan. Iskreno, moram da kažem da da joj jesam pozajmio nova, ona jeste bila u mom stanu, a da li smo imali se*s, to ne mogu da dokažem jer ipak to nisam snimao - kazao je Ivan.

- Nisam bila sa tobom, ološu jedan - rekla je Jelena.

- Ukoliko može ginekološki pregled da se uradi da se dokaže da li smo bili intimni - istakao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.